五月五日拙文《放生的故事》末段說：「父親當年不知道，留在澳門，平平淡淡便了一生，未必輸於來港與人頭角爭競，空自辛苦一場。」但是，「與人頭角爭競」一語見報時，不知為什麼變成「與人頭角崢嶸」。

「頭角」是頭上之角，如蘇軾《贈陳守道》詩：「共見利欲飲食事，各有爪牙頭角爭。」拙文「與人頭角爭競」，就是取這個意思。「頭角崢嶸」則完全不同：「崢嶸」本言高峻，引伸解作「不平凡」；「頭角」則比喻才華與氣概，如王紱《種竹月餘稍覺憔悴恐有不安意用前韻慰之》詩：「正好崢嶸露頭角，休教俗眼笑淒涼。」「與人頭角崢嶸」六字，殆不可解，本版編輯無端要我獻醜了。

凡人為文，私於自是，或不覺文詞欠妥。《容齋五筆》卷五載：宋仁宗年間，范仲淹守桐廬，於釣臺為漢朝高士嚴光建祠堂，作《嚴先生祠堂記》，記末有歌曰：「雲山蒼蒼，江水泱泱。先生之德，山高水長。」他以這篇文章示好友李覯，李覯贊歎不已，起而言曰：「公之文一出，必將名世。某妄意輒易一字，以成盛美。」范仲淹連忙請教，李覯說：「雲山江水之語，於義甚大，於詞甚溥（廣），而『德』字承之，乃似趢趢（平庸），擬換作『風』之，如何？」范仲淹欣然稱謝。文人能有李覯這樣的朋友，最是難得。但無論如何，李覯改字，還須先得范仲淹同意。從前，本版編輯對拙文有疑義，也會先聽取愚見。

（更正：前日（5月5日）E3名采版古德明文章〈放生的故事〉，文中「未必輸於來港與人頭角崢嶸」，應為「未必輸於來港與人頭角爭競」，編輯部特此更正並向古先生及讀者致歉。）