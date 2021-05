林鄭又「暫緩」,強制外傭打針咁devil,未有定案嘅,忠誠廢物下屬被擺一道!菲島外長陸辛說的puts brake,急煞之下,恐怕乘客又得跳車自保了。

菲外長twitter這樣笠高帽:I AM SO PROUD TO KNOW CARRIE LAM...Hong Kong’s best leader since China lost the island in the Opium War。陸辛與侵侵一樣愛推特,早兩日曾經爆粗痛罵在南海專屬海域「搞搞震」的中國:我的朋友,how politely can I put it? Let me see…O…GET THE FXXK OUT。剛剛打了國藥疫苗的總統杜特忙打圓場,戲稱「只有總統可以咒罵,其他人不能模仿他。」繼而說「中國是我們的恩人。」粗口是杜特的金腰帶,當年就曾罵奧巴馬「狗娘養的」。以粗口上位,菲島人民吃慣這一套了。岔一筆看中國,復旦大學教授沈逸對印度慘烈的疫災與環球時報胡錫進槓上了,雙方推文雖然沒半句粗話,但兩張嘴臉,令人厭惡指數相若。菲外長點名鴉片戰爭,轉厝薪火,車公上身。可是,「最佳領導」不是小熊維尼專屬嗎?媽啊,邊個敢翻譯給習總聽?