不止梅鐸、貝理雅、蓋茨，白種男人一旦有權勢，還有銀行投資經理、到處講學的教授，只要到處飛，最後着了東亞某大國女人的擒拿手，只是時間問題。

因此四年前當川普做了總統，此君天性風流，又傳出去俄羅斯談生意時曾經在五星酒店的豪華套房裏如何如何又相傳普京手中有了錄影帶，川普身為一名老白男，將會如何過這一關，我曾經與朋友打賭。

但原來四年來川普竟然相安無事。

以享樂消費的角度，川普是富家子出身，專業生意人，年輕的時候就全世界到處跑，財色方面，很早就啟蒙，而且在玩女人方面閱覽無數。

商場中談生意，不是正經八百的一套西裝在會議室裏談的，而是會後解開領帶，在酒吧餐廳貴賓房，用菜式和酒水將隔閡消除，人的距離拉近了，什麼都好談。這就是西方的酒吧、日本的居酒屋盛行的理由。

酒色財氣這方面，川普見識得比國會的政客和左翼學者早。相比於一名柏克萊金融管理系教授五十四歲才第一次去遠東、清華大學出席講座、被一批英語流利的女大學生粉絲包圍；川普很可能十五歲已經在紐約嫖妓，二十一歲去過泰國芭堤雅的人妖吧，三十歲在東京銀座接受藝妓敬酒，途經香港，香港的生意夥伴又孝敬過兩三個小明星。神農嘗百草一樣，於遠東的風情富有百科全書般的知識時，川普應該還未滿四十歲。當他做了總統，這套古老的權術，川普應該早已不惑而看破。

克林頓、奧巴馬那一類東岸「知識份子」不同。他們的世界局限於華盛頓、紐約、芝加哥，平時自以為擁有了全人類的理論，其實對世界與人性一無所知。中國女人的學問，正是此大江湖中之秀水一瓢，當他們享受到權力之後，因緣際會淺嘗一口，瞪大眼睛，都覺得豬八戒吃西瓜一樣全身毛孔伸張，咁大個仔從來沒有這樣爽過。

因此川普才是孫悟空，左翼政客學者道貌岸然，平時在裝唐僧，其實個個都是豬八戒。

話又說回來，四年後川普想殺回馬槍，他的太太要不要開始擔心？應該不需要。但人老了性格會變，說不定會思念某一種曾經的遙遠的侍候。畢竟半倚偎着，親自剝一隻橘子，一面低聲叫着Baby，纖長的幼指，一掰掰拈着的往老男人嘴裏柔情地餵，這樣的事，即法國女人三百年也修煉不出來。

所以西諺有云：Keep fingers crossed。