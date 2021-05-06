這天拜讀李碧華專欄，文中提及白襪仔：「做人」靠自己，「識人」憑運氣，世上也有很多人以為帶眼識人末了卻是識錯人的……問問某些警嫂和白襪仔吧。

唉，善良的香港人總是對小白襪充滿幻想，有些人認為他上錯了賊船，不知如何下船；有些人認為他死讀書、讀死書，根本沒有能力認清枕邊人面目，至今不知自己跟甚麼人在一起，只是活在自己的世界裏；也有人幻想他忍辱負重，其實是無間道，在等他最後那型爆的一擊。

算了吧？小白襪跟警嫂並無分別。身邊人的蛻變不是一朝一夕的事。幾十年時間還不足以看清楚一個人的本質？鬼迷心竅癡戀一個人的話，可以忍耐他／她的一切問題與缺點，甘心被對方欺負。可是大是大非的原則與立場若不一致，看到身邊人壞事做絕，欺凌天下蒼生，視人命如草菅，破壞法律和制度，令社會倒退……還怎麼可能忍耐？

這都可以忍耐，只可以證明他們本質上是同一類人。

對自己的警嫂身份感到羞恥、羞愧者，早已經離了婚。留下來繼續做警嫂的，若非麻木不仁，便是認同老公所作所為，甚至在後面推波助瀾者。小白襪也一樣，他是既得利益者，老婆的高薪與福利、禮賓府的大屋與工作人員的服務，他有份享受。老婆死了，留下一大堆現金，他是第一繼承人。仍對他有幻想？算了吧！

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