九十九歲的李我走了，余生也晚，趕不上他當紅的年代，只依稀記得他是《香港八x》的「覺悟因」。那時年紀小，演員搞不清是誰，只覺得這伯伯字正腔圓，嗓子洪亮，說話方式不太現代。三四年前跟前輩師友聊天，才知「覺悟因」有多厲害。

朋友說，年輕時每日收聽李我「天空小說」，佩服得五體投地。李我講故事不用看稿，如水銀瀉地，節奏拿捏分毫不差，劇情扣人心弦，令聽眾如痴如醉。他拿手好戲是一人分飾多角，男女老幼俱聲演得維肖維妙，還能同時一手包辦各種音效，確是奇才。

一九四七年李我廿五歲，重不及百磅，已是廣州無人不曉的廣播劇明星。他在風行廣播電台講故事，每逢中午，家家戶戶開收音機，「全市一把聲」。年少得志的他揮金如土，日搭飛機來港，上陸羽飲茶，又飛返廣州。四九年，他將《蕭月白》的電影改編版權，以六千港元售予任護花，手執十二張「大牛」，當晚就幾乎在舞廳花光。

未走紅時的李我三餐不繼，什麼也幹。曾為唐滌生抄劇本，有天他想拜唐滌生為師，唐拒絕，說道：「你抄劇本時，暗中幫我改錯字，你是有才華的人，來日必紅，不必拜師。」世界很小，世事很玄，李我大概做夢也想不到，四十年後他演《香港八x》，同劇「垃圾婆」就是幾乎成了他師母的鄭孟霞（唐滌生之妻）。

李我講故事並非閉門造車。他曾在廣州西堤租一隻艇，在艇上住一個月，故後來聲演水上人家，入木三分。李我亦敢於揭露社會陰暗面，有段日子專門篤爆拆白黨技倆。黑幫大哥聽到廣播，約他到白雲酒店見面。李我也真大膽，竟單刀赴會。

大哥一見這乳臭未乾小子，舉拳長嘆：「唉，我唔知點對你好，我個拳頭仲大過你個頭。」他叫李我不要再講拆白黨。「唔得！」李我一句頂埋去。「點解唔得？」「我要同聽眾交代，最多應承你講埋呢個禮拜，然後就完全唔講。」大哥說好，還請他在白雲酒店吃飯。李我安然無恙。

打壓言論自由，不管哪個時代都有，但當年的黑社會到底比較講道義。一切都如煙了。