五月四號，大陸叫「青年節」，來源當然是「五四運動」，只是到了今天，過什麼節都人來瘋，有生意可做的更是見縫插針，所以這天在網上一片熱鬧，三唔識七，都有人向年輕人「致敬」，這個致敬那個致敬，年輕人要是腦子不清楚，還真以為天下在握了。

於是有人出來潑冷水，說有些祝福叫作「過年話」，過年時候說好話不用負責任，隨口說，討人歡喜，轉頭就沒這回事了。這種話，也叫客套話，就像你喊「毛主席萬歲！」毛主席回一句「人民萬歲！」這就是客套話，你怎麼可以當真？當然毛主席也沒有當真，以他老人家的智慧，怎會相信「萬歲」呢？他也知道你們在喊客套話。所以，五四青年節致敬青年也一樣，「五四時代」的青年跟今天的青年沒有什麼關係，到了五月四號說致敬你，也是客套話，像過年說的那些好聽話一樣，都當不得真，誰當真誰儍。

這盆冷水潑得很及時，潑完第二天就立夏了，大熱天的，多潑潑冷水涼快，腦子不會發熱。前兩天我叫人不要相信五一勞動節那天那麼多人說的「勞動最光榮」，有位朋友看了專欄說深有同感，因為他在大陸勞改過，勞改就是「勞動改造」，沒有一個人是因為「光榮」而被送去勞動改造的，所以也不會有一個人進了勞改營而覺得自己榮獲了一個「光榮」的機會。

他說至今一聽「勞動最光榮」就來火，因為這輩子被推進的最大一個坑，就掛着「勞動」這塊招牌。