本星期二，五四運動102周年，五四運動包含白話文革命，否則吾輩今天寫文章可能仍之乎者也。最近和身在外地的潘源良通電談起，他成長接觸填詞的七十年代尾八十年代初，香港音樂何嘗不經歷一場白話文革命？

說來弔詭，Cantopop踏入真正盛世，某程度揚棄了廣東話文體。粵語流行曲由許冠傑開始，沒錯，但阿Sam歌詞詞風兩極，一邊很文言很文謅謅如「山長水遠未入其懷抱」（《鐵塔凌雲》），「其」字乃古文用法，一邊很地道很市井如「我哋呢班打工仔」（《半斤八両》），似承襲粵曲餘緒，粵曲正正時而典雅時而生鬼。我們心目中標準的歌詞，落在兩極之間，就是白話文（或稱語體文），可能遲至黃霑、盧國沾時期才奠定，是業界共同發現、共同實踐的結果。

潘源良舉《昨夜的渡輪上》（1981馮德基詞）為例，以前甚少見「的」、「渡輪」出現的。換成許冠傑，吟風弄月會是「曳搖共對輕舟飄」（《雙星情歌》），通俗貼地會是「密密預約海邊搏命齊撐艇」（《追求三部曲》），並非阿Sam問題，是必經過程，阿Sam也在變化，亦漸漸唱白話文為主。

怎麼有此共識？正因為「文不甚深，言不甚俗」，使流行曲歌詞走向時尚化和中產化，與現代文學一脈相通，配合普及教育，全民均具備欣賞以至填詞能力──當然，你可以嫌割捨廣東口語有點可惜，但的確，夾雜所謂「三及第文字」顯得不夠認真。試想像「還含着笑裝開心」寫成「猶含住笑懶開心」，大煞風景。

歌詞白話文革命像五四運動白話文革命，影響深遠，奉為圭臬，沿用至今。近日有股逆流興起再以口語入詞，我沒意見，反正流行音樂商業掛帥，受不受落由市場決定。但連今屆青年文學獎竟設粵語小說組，我就覺得開歷史倒車。粵語小說，我是山人（1916-1974）一系列洪熙官故事早寫過，坦白說，頗粗糙，別古老當時興吧。

我知我知，本土意識，正如台青想以台語取代國語。明明學好過講國語／書寫白話文，卻拒絕與全球華文世界接軌，形同自斷一臂，你喜不喜歡中共另一回事，何苦呢？

奇在，香港政府新聞網都在Facebook滿版口語，搞分裂嗎？

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