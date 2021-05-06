台灣有議員委員喊出台北「高譚化」，主要針對黑幫囂張，破壞了過去一直行之有效的地下秩序，一連串事件好像串連似的向警察示威。最新一齣鬧事顯示出台灣黑幫深懂be water之道，當新北台北兩市警察局局長筵開七十席，七百人參與義務警察消防員交接典禮，兩名黑衣人在該酒樓櫃檯前潑出一千多隻蟑螂。

嘩，警方對黑道隻眼開隻眼閉，於是，黑幫讓我這安坐電視機前的蟑螂恐懼強迫症患者，也隻眼開隻眼閉，不敢直視。「螂吹雪」現場，距宴會場地僅百步之遙，簡直是含笑百步釘。

不得不佩服台灣古惑仔創意，過去潑漆潑糞已經out了。用小強替代油漆甚或爆炸性物品，第一，成本低，這種餵魚用的飼料蟑螂，一千隻網購只售兩百台幣，就兩個便當價錢。第二，攜帶與犯案過程方便，兩膠袋輕近鴻毛。第三，灑出來畫面震撼，效果攝人，更方便媒體配圖配片。之前小弟在派出所砸電腦，沒幾人跟我提起過，這次紛紛表示慰問，問有沒有給嚇到。之前沒把警黑翻臉無感之人，也終於「發聲」了。

別人不清楚，理應為警察所為要負起最終責任的台北市長，評論砸電腦警方滅證說法矛盾，一副局外人模樣，只說過早知道派出所說法是謊言，問到台北警察局長要不要下台，則說找出真相懲處才有意義。相對幾年前101大樓內對岸人士打人事件，立刻暴怒打算拔掉信義警分局局長，苛吏忽變暖男。直到「蟑吹雪」成為全民關注焦點，上網熱搜「櫻桃紅蟑螂」，柯文哲才放下第一句重話。警方則動起來，晚上就掌握嫌犯名單，先逮捕了放風少女。

輪到第四了，警方第一時間認定是酒樓老闆與人結怨，有財務糾紛等等，跟警方無關。那麼潑小強，能起訴什麼罪名？不是油漆，沒破壞實物，只影響環境衛生，罰款了事，再加威嚇酒樓罪名，屬於告訴乃民事案，東主不追求，罰無可罰。即使辦到上線抓住下令幕後黑手，僱人放小強嚇人，也拿他沒法。

說那麼多小強，沒人會歌頌黑社會，也不是感嘆魔高一丈，基層除外，台灣警界也未必單純代表「高一尺」的「道」。小強驚恐症平復後，想起港警把「暴徒」貶稱小強，用「適當武力」踩蟑螂。台灣黑道又捧起小強地位，替代「曬馬」向警方示威。一時間，黑白更顛倒，不知是「暴徒」之名，還是黑社會創意，委屈了小強。