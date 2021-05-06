港胞近日最關注的話題，不是長征五號如雪片飛來應該匿去邊，而是萬一居住的大廈忽然有人確診，左鄰右舍全部漏夜被送進竹篙灣隔離營，應該怎樣打點行李。以往一年四季全球亂飛的日子，我假假哋都算行李達人，起程前絕對淡定，半小時內把兩星期的日用品裝入手提旅行袋完全沒有難度，雖然經過動彈不得的十四個月，仍然毋忘如何執拾細軟。網上流傳的清單，兩大頁包羅萬有，連洗衣液和拖板也榜上有名，簡直是《出埃及記》的聲勢，差一點要帶隻母牛去榨奶。嘩，面壁一陣啫，使唔使咁大陣仗，佛系的平常心為何消失無蹤，拖拖拉拉成何體統？一旦歸為營友，終於識干戈，咪當搭長途飛機囉，二十一日的漫長旅程去火星又好去月球又好，總比無限期囚禁赤柱自在呀，乸型到這樣也不能從容就義，點對得住入面卧薪嘗膽嘅義士？

照我睇，杯麵化妝棉枕頭套帶不帶無所謂，最重要的是拖鞋、書本和手機（連叉電電線），若果習慣閱讀電子書，咁就實體紙本書都慳返，倉皇辭廟日，越輕便越好。另外我一定帶備全棉大披肩，既可當毛巾，又可當薄被，半夜三更被拍醒，話張孝全點名視頻通話，又可以即刻披上身當另類外套。至於讀物性質，當然取決於個人口味，但襟睇是先決條件，而且最好準備多過三四款，隨心情選擇A餐B餐，譬如《紅樓夢》之外帶埋全套《丁丁歷險記》，再加杜達雄魔男攝影精選和周夢蝶，咁就雅俗共賞萬無一失，想嗰樣得嗰樣，三星期話咁快過完。出營後埋頭寫篇《論丁丁與寶玉初試雲雨情的十八種可能》，比較文學博士都有得你做。