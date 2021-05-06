著名經濟師陶冬博士（瑞信銀行）入市買入擎天半島一個單位，以2,200萬元買入一個六百幾呎（實呎）單位，可能係一個市場訊號，因為陶博士在2011年極力唱衰本地樓市，身體力行賣樓收現金，信自己嘅分析。點知十年來樓市冇跌到，陶博士眼鏡破碎之餘，肯認輸，再度入市，即係表示佢睇好啦。唔知呢次佢會唔會又睇錯呢？

唔會啩，根據官方數字，城市中原領先指數，本地樓價上升，前星期上升1.65%，逾三年最勁，南華早報於5月1日報導，香港豪宅租金高昂，比紐約高出五成，達到6.7美元一呎，一萬美元只租到細於千五平方呎，同樣價錢在紐約可以租到2,250平方呎，倫敦平均豪宅呎租係4美元，新加坡係3.3美元。

香港樓市有買有賣，不少人移民之際，樓價不跌反升。上星期五左丁山下午兩點半後行經IFC，碰到恒地發售The Henley，IFC係佢地主場，只見人龍由一期入口排到去四季酒店外天橋，真係唔信統計數字都要信吓對眼。

香港新樓為乜咁勁？2019至今，經濟差，疫情未消，失業率高，移民者眾，照計樓價係要跌嘅，但香港住宅土地供應不足，已成全民共識，大家又唔相信特區政府會放棄高地價政策、壓抑樓價，一於有樓就搶，加上超低利率，預期通脹升溫，樓價有乜辦法唔升！況且林鄭早已宣佈新開發土地七三分配，七成公共用途，三成供拍賣，一反過去六四成之慣例，即係表示未來土地以興建公屋為主，買私人新樓要趁早。

如此背景下，講慣政治嘅葉劉淑儀突然在立法會提出葵涌之貨櫃碼頭出現供過於求，競爭力減退，不如減少碼頭面積，騰出土地300公頃興建房屋，解決本地房屋問題。葉劉好少講腳踏實地嘅建設計劃，如此發言，令人愕然。不過此議幾年前已有周梁淑怡丈夫周明權（已故）提出，政府當作聽唔見，今日不知如何應對了。在貨櫃碼頭起屋，快過明日大嶼嘅發展大計啩？香港貨櫃碼頭吞吐量確係連年下跌，由2010年嘅1,710萬個貨櫃下滑到2020年嘅1,446萬個，十年下跌咗15.5%，世界排名已經去到第9名（按：97前曾經係世界第一），貨櫃業務不斷被深圳、廣州搶去。睇數字，貨櫃碼頭讓出部份土地嚟起樓，係有邏輯嘅，問題係林鄭政府有冇魄力，有冇新思維啫。