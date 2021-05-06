一幅漫畫刊登在蘋果日報A1版上，畫的是一位四眼先生雙手被綑綁在身後，只能口咬了一枝畫筆作畫，閒閒幾筆，頗見功力。原來是一位喜歡在網上發表漫畫作品的黃Sir，被人匿名舉報向教育局投訴，而教育局要求他解釋後又不滿意，於是去信他所執教的中學，學校最後以資金不足為理由不再續約。黃Sir只好另謀高就，去另一家學校教通識並繼續在網上發表漫畫作品，但又遭檢舉被告上教育局，令人不解的是黃老師究竟得罪了什麼人？而那人又這樣窮追猛打的非要趕絕他？更奇怪的是這種匿名告狀竟收到效果，一而再的被受理還取得效果到能夠趕絕一個老師了。

幾幅被指控有問題的漫畫，在我看來深有寓意，畫之有物，絕對是上乘作品，閒閒幾句話更是語帶幽默譏諷與自嘲，譬如那幅我只是赤手空拳你卻荷槍實彈，還有那幅差人鼻子不斷變長變長長到如一枝雪茄；不必任何人來解畫，童話故事中愛講大話不就這樣嗎？沒有幽默感的人才會幅幅對號入座，這樣輕微的點到即止的漫畫作品又何須因匿名信而變成文字漫畫茶杯裏的風波？何況竟能斷人衣食去趕絕一位頗有才華的漫畫老師。

教育局不斷自我審查，不斷去處理有問題老師的事件由來已久，多為一些雞毛蒜皮的小事，卻一而再的被放大被質疑，可憐的老師藉一幅畫說出自己的委屈，那幅四眼仔漫畫中被綑起雙手的發出了微弱的哀號：不是你教育局一封信就能蓋過我過去的努力， 熄滅我對藝術的執着與熱情。 難道文字獄還要加上漫畫獄的年代已悄然來臨？