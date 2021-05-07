中國大陸那位諧星又升為導演的賈玲此刻應該笑得合不攏嘴了吧！原來香江大才子兼意見領袖是她的生平知己；聞君一言能不自壯乎？才子實牙實齒賈的成就已遠遠把奧斯卡金像獎新鮮出爐的最佳導演趙婷給比了下去，哇塞！可惜大陸人看不到蘋果才子專欄，否則必奔相走告矣！

能言善道學富五車的大才子能見人之所未見，能言人之所不敢言，會宣誓所言不虛，會引經據典他並非空口講白話，死的也能講翻生的功力。有些人講話內含玄機另有他意，其中真真假假費人疑猜，沒那麼大的學問見識也就無需去猜，照字面來解可矣，我是屬於這一類讀者，也是一向清心直說的作者，你所看到的就是我真心之意，你所看不到的，我自己也沒想到，所以不必多傷腦筋，曾經咬文嚼字力求唯美的年代早已過去，此調不彈久矣，會看門道也會看熱鬧的影迷，資深資淺的在所多有，今天忽然拿一個諧星導演的大賣座影片來錦上添花，硬說是把專業最佳導演的作品比了下去，恕無法接受也無幽默感怎麼也不能同意。

若說「浪跡天地」拍得不夠左，片中並無任何反霸權、反資本主義鼓動無殼一族大聲疾呼的場景出現，看來不夠喉又不夠肺若有所失，那是你個人見解，身為專業導演本來就用不着去討好另一批觀眾；正如本片中的主角選擇了自己的生活方式，把家園土地安定的生活拋在身後，家對於她是另一層意思；更大或更小都是個人的抉擇。

在香港這幅留白的畫上，曾灑下無數滴墨的詩人北島說過對於香港而言每個人的故鄉都在淪陷。