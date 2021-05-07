這輪中國女性在國際舞台上很火，先是趙婷拿了奧斯卡最佳導演，然後平地一聲雷，出了個王吉吉，相信故事剛剛開始。

趙婷的“Nomadland”，港譯〈浪跡天地〉，大陸譯〈無依之地〉，新加坡、台灣譯〈游牧人生〉，心思見微知著。這電影可以在葫蘆（Hulu）收費頻道串流觀看，我只斷斷續續看了一些片段，有些場景，的確打動了我主觀投射的詩意。

一場是一名將去的女士，憶述自己在家鄉時，有鳥群飛舞湖上，人的倒影融入水中，與雀齊飛，曾歷此情此景，人生無憾，詩與情，就在一片石頭，一串水滴。

有黃昏閑步的場景，夕陽落到矮山巔，黑壓低低的雲沉與深紅的殘陽，那種意境，只想起當年安素．亞當斯（Ansel Adams）的黑白攝影〈月上〉（Moonrise, Hernandez, New Mexico），一張在旅途中，在超級公路的路肩停下拍攝，隨手黏來的經典，詩意來自大自然的一草一木、日月星辰。

香港有報紙標題，說導演出身富貴家庭，拍窮人的題材，欠說服力。

OMG！電影講的題材不在貧與富的問題，而在人性的感觸，愉悅與哀愁，生老病死，自由與放逐，內省與關懷。這些人性的複雜多元，都是常見的題材，卻難被動輒文以載道，上綱上線的文化理解。

趙婷曾在2013年接受〈電影人〉（Filmmaker）雜誌訪談中說過，她攻讀政治學，因緣從她小時候在中國談起，據〈維基〉節譯：「……這個充滿謊言的地方讓你感覺就像是無法脫身一樣。我小時候收到的很多資訊都不準確……」。

〈維基〉打了斧頭，把原文的”not true”字譯成「不準確」，而不是「不真實」。

接着說的：「……我也開始對自己的家人和背景變得非常叛逆，於是我突然去英國以重新學習我的歷史。在文理學院學習政治學是我弄清事物本質的一種方式。你得用資訊武裝自己，然後也要挑戰它。」（原文見Filmmaker，2013年7月28日，”25 New Faces of Independent Film 2013″）

得獎電影只是這一段心靈歷程的迴響。

這民族自古以來喜歡將兩腳種在土地上，對腳不能長根的人，稱作飄篷之客，不是富貴相。沉迷於貧賤富貴，吉凶禍福，非白即黑，貧富懸殊幾為宿命。

我在88年左右，在澳洲租過旅行拖車（Caravan）與家人旅遊，來回於雪梨與布里斯班，車裏有小摺床，小廚櫃，路上也見有些大型拖車頗為豪華，沿途有很多供應站和營地設施，供應水電，是有殼蝸牛。Willie Nelson唱的一首歌，On The Road Again，說急不及待的要再上路去，去未去過的地方，見識未見過的事物，與老朋友在路上做音樂。大地上，依的是自然風景，世故人情。

難怪我們少見遊記文學，〈徐霞客遊記〉，〈老殘遊記〉，你真的還會看嗎？就算是經典，也許仍是大江南北的內循環。

歷史上，有跨國視野的任務都留給了偉大的女性，王昭君、文成公主，雖說出塞，但仍是王室貴胄，如珠如寶，不是血汗華工。至於大旅行家三保太監，亦屬陰人。

近期在國際舞台上吸睛奪目的名字都是女性，有導演的，散打搏擊的，當然還有精通國際語言和翻譯的，都屬真的好打得；想是坊間傳聞，九運旺中女的前兆現象。

說來無聊，不知道是否新中國女性解放之後，潛在的剛勁要比男性更勁更狠，並且無制地井噴出來。我去年初在倫敦遇上來自廣州的美女，她們談話間說起離婚鬼佬老公，說起滑雪、飆車這些玩意已是小事，尋常節目，還要填上揸直升機，令我這過氣瀟灑哥自慚形穢。

至於王小姐，揸飛機、燒槍、說多國語言，備有幾套行李，有點像Jason Bourne，想起都多姿多彩。既然有這樣的能力，當然可以擔當起跨種族文化的溝通責任，假以時日，事業必然有進一步發展。

中國人渴望在國際舞台上佔一席位，甚至領導世界，其實不難。世界變了，對於種族界限，有些人執着，有些人模糊。我看Boris Johnson的家族史，曾祖一代是土耳其裔，叫阿里（Ali Kemal），至於內閣成員，不乏印裔擔任要職。如果奧巴馬可以當上美國總統，中國人為甚麼不能。

金庸小說〈書劍恩仇錄〉裏，說乾隆是漢人後代，因有人把太子掉了包，轉移了國祚；漢裔執着，兩時三刻改不來的。