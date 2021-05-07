西方智庫和學術界紛紛宣稱：自從克林頓之後，美國歷屆政府都「誤判」了中國，以致養虎遺患，一覺醒來，發現對方撒豆成兵，這才省悟：原來列寧主義、孫子兵法，加中國女人，加起來如此厲害。可惜悔悟已經太遲。

所謂的誤判，源自於克林頓之後的英美西方，認定讓中國加入世貿、與中國貿易交往，自己不但可以利用大陸廉價勞工壓抑西方通脹，當協助中國形成一個「中產階級」之後，中國的所謂中產階級，會為自己爭取民主自由，那時就會與西方文明接軌，甚至成為西方現代文明的一部份。

美國人幼稚在兩點：第一，英美歐洲經過的社會進程，西方曾經十六世紀的文藝復興，這條起跑線，中國沒有。因此白人文明進展的經驗，不一定適用於遠東黃種小農社會。四小龍之南韓和台灣可以，新加坡遲遲至今未可。而中國更不可能。

南韓和台灣最終可以放棄獨裁，因為朴正熙和蔣介石的獨裁，本身並無意識形態的固執信仰，而中國的共產黨專制，小孩從小要做紅領巾、加入共青團，誓言為全球共產主義理想奮鬥終身。

南韓和台灣兩國早年的獨裁者，並無極端的意識形態信仰，此兩國當初獨裁，目的是防止共產主義極端儀式信仰的蔓延。朴正熙和蔣介石的獨裁，第一不帶有意識形態，第二屬於防禦性，而且都同時親美。

而且克林頓等領袖與國會精英，三十年來都大嘴巴，從來不隱瞞想這速成中國的中產階級崛起改變中共的統治。既掀出這張底牌，即是你與我的交往，是想和平演變。若我是中共，怎會不做足防範措施，最後甚至反守為攻，利用西方的留學政策和經貿合同，取得技術，用大數據，西學為用，秦始皇的商鞅法家統治術為體，不但加強控制本國，還一覆手進而控制世界。

不要忘記：在全世界共產主義，是毛澤東主席生前未了的遺志。跳過兩代共四十年之後，此一遺志終於等到了一個正統的接班人。

在此期間，中國用了諸葛亮草船借箭的法子，沉着設局，令幼稚貪婪的美國及其選民跳進陷阱。

像格列佛遊記，一醒來才發現在小人國給撒豆成兵的綑住了手腳。美國想翻盤，除了寄望對方內部政變，只有一條出路，就是戰爭。