假假哋都是市長，出席專業防疫研討大會，毋忘批判前線醫護政治化，抹黑國產疫苗，是用意洗白亂防疫，還是學會了拉一派打一派呢？

若「一小撮」醫護表達意見，以數據為準，不算是假新聞吧，如果「一小撮」媒體報導醫護言論，被認定假新聞，才是聞所未聞的大新聞。

市長打算立法處置假新聞，只要執法公平，應該無任歡迎。只要法例條文清晰，不要像獵人設置陷阱針對特定獵物，萬事大吉。只要某些人的頭腦還分得清楚，錯報新聞與虛假資訊分別，就以無分別心接受吧。

假新聞，是新聞有錯誤資料，遠者如誤報江澤民死訊，近者如屈健筆屈周梁淑怡參與M+博物館管有「非法」藝術品情事。專欄文章是否新聞？自媒體時代，不管受眾多少，只要公開發表過，即屬於新聞平台。比如藍媒以及最近飲食界大老闆，公開說年輕人收受外國金援鬧事，要分開來說。

新聞資料有真假，評論有黑白灰。如果大老闆說年輕人不要因為金錢而犯法，做外國勢力幫兇，那是他個人評論。評論當然要基於事實，要拿出證據，若只是假設有收錢，那是他言論偏頗，要追究，則以誹謗罪起訴。

現在媒體報新聞，再所謂中立客觀，僅僅是標題用語，已經隱含立場。有煽情偏見，明事理讀者自然鄙視，失去觀眾讀者，由市場機制實施最殘酷的懲罰。如果政府要立這個法，只為蒐集罪狀針對眼中釘，唉，別牽累大公文匯牽頭的好兄弟啊，他們是你的助力。

至於阻力，還有好多現成攻擊性武器可以砸他個粉碎。針對現在全民最怕得罪，甚至連政府自己人也得罪不起的部門，可以用發表仇恨言論，惹起公眾對政府不滿罪名修理整頓。就活用百搭國安法吧，既然參與內部初選，設定萬一居然結果當選後的議會攻防策略，也犯了顛覆政權罪，既然壹傳媒租務問題的「欺詐罪」都打算跟國安法罪名一同審判，為什麼放着現成的雷射筆不用，而大動干戈施出七傷拳呢？

台灣許多擾亂民心的假新聞，查找後IP地址大多來自中國大陸，包含香港特區。所以呢，雖然對政府信任度低到塵土裏去，依然誓死維護港府揪出假消息的權力。本人自詡富有同理心，擅長換位思考，偶爾也會扮演中立深深深藍絲，以上是對政府誠懇的建設性言論，並無惡意。話說，不信任政權，不算是仇恨吧。