我是一個經常受到威嚇的人,常陷各種不為人知的危險,越好的朋友,越會極權用盡,脅迫勒索,要我為他們選酒,為不同紀念喜慶日子,攞景贈興,點題傳情。

又到母親節,我得到:「我阿媽係酒鬼,母親節送支咩酒俾佢好,你好快啲幫我諗喇吓!」明明沒借貴利卻長期欠債累累。

今時今日,生活有情趣、懂享受,閒來喜歡喝兩杯的媽媽又確實不少,有文化及品味,喜歡看本人改善社會風氣,瘋魔萬千媽咪, 提高青年人內涵文章的母親,亦大有人在,所以替母親選酒,我……才不幹。

每個母親都是獨一無二的,所有棉乾絮濕,精靈活潑,暗黑或精湛廚藝,都不一樣,我才不會在此推介任何酒,給所有媽媽作母親節禮物。見到不同的中外媒體、文章、酒舖,借母親節促銷一系列葡萄酒,但又沒有說出特別原因,我便特別頭痛。

情人節,都巧立個名目,說粉紅酒浪漫,酒標有心形,酒莊背後有愛情故事,應節一下,來到母親節酒,竟然劈頭硬銷便算,唔好啩。

但放心,世上的好媽媽,尤其愛酒鬼們,我怎可能忘記妳們呢,錫媽媽是天經地義的事啊,疼阿媽又會發達,讓我精心揀選一些禮品,給愛酒的媽。

首先:電動開酒器。開葡萄酒,到底算比較粗重的事,又要擰又要鑽又要拔,都得費點力氣工夫。雖然媽媽生仔和餵奶之力,天下無敵,但如果有個神器,按一下掣,酒塞便自動拔了出來,no muss no fuss,豈不爽哉!

這些Electric Wine Bottle Opener,如今選擇更多,設計更高端hi tech靚仔,通常連Foil cutter一個,用來除掉封蓋瓶口的鋁片。二、三百元有交易,HKTVmall、豐澤任君選擇。有了它,從此媽媽開酒優雅無憂(老舊陳年酒另計)。

講究一點,我提議我的綁匪好友R買來孝敬她媽的,是:Ivation Wine Gift Set。禮品套裝除了電動開酒器連Foil cutter及充電器,還包括電動抽真空器一個、加酒塞兩個,酒塞的聰明設計更可記下日子,從此喝不完的酒,輕易抽真空後可更妥善保存,又容易記得酒已開了多久,整個享受葡萄酒的過程都更順心流麗。此物外形不錯,amazon有售,才美金$49.99。(我冇佣收)

體貼阿媽,另一恩物,可送她Chateau Spill。別一見Chateau一字就以為是喝的,千萬別生命作賭注,它扮鬼扮馬改名「倒瀉嘢酒莊」,其實是一支Red Wine Stain Remover。媽媽愛酒的話,年中容易人有錯手,行差滴錯,紅酒、白酒、粉紅酒、雞尾酒,濺中滴污心愛的飲衫便hurt了,淺色衫弄髒了更是慘絕人寰。但唔怕!有了Chateau Spill,紅酒污漬清除話咁易,根據《Wired》雜誌的測試,產品非常有效,更可應用於不同布料,噴在梳化、地氈、窗簾等布類家具,一律液到漬除,且安全無毒,送一瓶給母親看門口,是種關懷備至,暖的,阿媽話你乖。

最後這個,最好玩,我都想要一個,叫SipCaddy Shower Beer and Bath Wine Holder,一見我便笑到hi hi。是個用來放(酒)杯/ 罐的小裝置,一端是吸盤,可吸住浴缸或浴室牆壁,洗澡時手邊便飲品不缺了,方便一邊沐浴,一邊解喝,多美滿啊。 它說自己是”the first & only shower beer holder that also holds your shower wine and bath wine!”。如果阿媽愛酒至此,此物貼心非常,否則亦可作搞笑禮物。(非常便宜,Amazon有售)

我倒記得,在Anthony Hopkins飾演希治閣的電影《驚慄大師:希治閣》中,名導演躺在浴缸中歎報紙時,橫架在他胸前有一個銀製的bathtub tray,上面有沐浴用品,他的酒杯和bath wine,是一瓶Cheval Blanc。

好在我媽媽見到我,單是喝水也惹蟻。母親節快樂!