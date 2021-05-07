胡志偉申請奔喪，竟遭懲教署拒絕，只准他以Zoom視像形式參與喪禮。那麼，具體的視像形式喪禮是怎樣的呢？原來是由懲教署派出員工去現場拍攝胡父的遺體，供胡志偉瞻仰。這做法不但侮辱胡志偉，更是對其亡父極大的不敬，胡志偉及其家人覺得難以接受，已經拒絕了。

有「第一名情意結」的林鄭，這下可以放心了，林鄭治下的香港，開創拍攝死者遺體供在囚政治犯瞻仰的壯舉，論創意，肯定是全球第一名，前無古人，後無來者；論冷血程度，更到達令人髮指的程度。

胡志偉是誰？他是極度重犯嗎？他犯了甚麼罪？他發動恐怖襲擊了？他搶劫銀行不遂然後綁架人質了？他是雨夜屠夫、連環殺手？讓他短暫出去參加喪禮，會令良家婦女人心惶惶，令社會動盪不安？

要心理多麼變態、扭曲的人，才會阻止一個兒子為父親奔喪？而且是胡家唯一的兒子。胡志偉由被捕之後遭還押，已超過四個月了，他全部被控的罪狀，只是非法集結和初選。有必要把他視作恐怖份子般防備嗎？在昔日香港，他充其量只是一個疑犯而已，在被定罪之前，仍屬清白。憑甚麼剝奪他奔喪的自由？

被懲教署拒絕奔喪後，胡志偉向法院申請保釋，獲法官批准有條件短暫保釋，讓他去奔喪。法官的做法總算為特區政府挽回少許面子。

Facebook：kowaiyin.yoyoko