殘忍啲講，入隔離營二十一日，其實等於坐監的微形演習，如果閣下連失去少少自由都頂唔順，為營中冇無線上網呼天搶地，或者應該鄭重考慮移民了。關於港胞的去留問題，我一直認為自己沒有資格發表意見，各人情況不同身世迥異，除了最實際的經濟狀況，牽涉的尚有配偶父母子女和貓貓狗狗，如何明智押注，知頭唔知尾的張三李四根本無從置喙，況且幾十年來揸外國護照，指手劃腳容乜易畀人話我冷氣軍師，嘲諷「咁叻不如開檔吖，你估你係麥玲玲咩」已經算客氣，搞不好分裂國家煽動仇恨罪名從天而降，豈不也是某種偷雞唔着蝕把米？唯一可以說的是，決定走就唔該盡快行動，辦手續需要時間，尤其打算賣樓走資的更事不宜遲，蘇州過後冇艇搭，千萬勿因蠅頭小利錯失大好時機。

朋友甲乙丙繼續夜夜笙歌，我以為他們經過深思熟慮，立定主意擁抱新香港，甚至不介意響應回歸祖國食海南雞飯的呼籲，誰不知前幾天閒談順口問問，答案竟然是「都唔排除移民㗎，但等到最後關頭先至走囉」，嚇到我幾乎暈低。唔係嗄哇，國安法通過那天都仲唔算最後關頭，難道你要等假新聞法殺到埋身才衝往逃生門？上星期通過的入境條例修訂案，入境處處長獲頒賜先斬後奏尚方寶劍，新聞報導特別聲明「只針對來港航班，無意涵蓋離港航班」，你驚唔驚？電視節目明明叫《選委界別分組面面觀》，接受訪問的嘉賓表示不滿議席激減，好打得的主持居然指她「問緊啲好政治性嘅問題」，你仲幻想明天會更好？就算你老公同兩個仔係英國人，都因住插翼難飛呀！