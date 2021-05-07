民主黨前主席胡志偉因參與「35+初選」被捕，從年初至今已囚四月。近日他九十二歲的父親與世長辭，胡志偉向懲教署申請出外奔喪，盼送父親最後一程，竟不獲批准。出席至親喪禮也不容許，還有人性嗎？何況胡志偉根本尚未定罪。

懲教署發聲明說，留意到喪禮的時間地點被廣泛報道，網上亦有人號召到場支持，「經保安評估後，為保障懲教人員、在囚人士及公眾人士安全」，否決有關申請。這樣牽強的理由，用香港警務處長鄧炳強的話來說，「是侮辱了香港人的智慧。」

胡父喪禮在什麼情況下，才可威脅「懲教人員、在囚人士和公眾人士安全」呢？胡志偉是民主派，被定性為「危害國安」的罪犯。喪禮當日如果真有人砸場，肯定不是「同路人」，按理就只能是「愛國愛黨」人士。然則據懲教評估，「愛國愛黨」人士會在當日刺殺胡志偉，甚或發動恐怖襲擊嗎？

懲教不批准出外奔喪，卻惺惺作態，建議派員到場透過電子視訊器材，讓胡志偉可虛擬地「瞻仰遺容」。這做法不但涼薄到極點，更是對死者的侮辱。胡志偉及其家人均表示難忍對亡父如此不敬，拒絕安排。如果用Zoom可以奔喪，何不用Zoom坐牢？在監獄擺部攝影機，讓囚犯居家服刑，電視機須長期顯示監獄實況，是不是一樣呢？

2011年因「煽動顛覆國家政權罪」而坐牢的劉曉波，在遼寧省錦州監獄服刑期間，父親病逝，中共尚且讓他回家奔喪。《後漢書》載，鍾離意任堂邑縣令時，縣人防廣為父報仇，繫獄期間母親病逝，防廣聞訊後哭泣不食；鍾離意憐憫他，讓防廣回家為母辦喪事。那是2000年前中國，似乎比今日懲教署更人道。

香港懲教所作所為，台灣在看，世界在看，我在這裏留下記錄，希望後世也會看到。不讓別人送終的人，怕不怕將來沒人送他們終？懲教署主事者，我勸他們勿再拜神，勿拜關二哥，因為有此心腸的人，上天下地，也沒有神明會保佑的。

走筆至此，突聞國安法指定法官杜麗冰特許胡志偉外出奔喪，身旁恰巧有位律師朋友，他微笑拋下一句：「香港法治有險可守。」