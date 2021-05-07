這天白天炎熱，陽光耀眼，傍晚熱氣不退，但電視新聞的天氣標誌中，卻有黃色暴雨和雷電警告。這時正在網上看見嘉德拍賣公司正在宣傳拍賣重點，傅抱石的《風雨歸牧》，上世紀四十年代畫家在重慶金剛坡時代的作品，估價人民幣五千八百萬至六千八百萬。畫卷上，狂風刮起，暴雨驟至，山澗暴漲，放牧歸家的牧童和水牛置身狂風驟雨之間，萬分狼狽，奮力突圍。傅抱石作品以大氣魄著稱，在他筆下，風勢雨勢，勢不可當，大自然的力量傾注得淋漓盡致，令人觀之如臨其境，如癡如醉。

就在此時，窗外閃電一亮，夜空一白，暴雨如注而下，天地一片譁然，涼風夾着水氣席捲而來，暑氣頓消。我看着眼前傅抱石那張風大雨大的《風雨歸牧》，只覺得天巧地合，令這畫更加引人入勝。

藝評家對這幅畫的評論，說是畫家於抗日烽火年代作畫，心中為國家命運擔憂，這才畫出如此狂風暴雨的作品。聽了不覺莞爾。藝評家的本事，就是可以說出連畫家都不知道的東西，一開口，就往大處說去，有幾大說幾大，好像不這樣，便顯不出評論家的高深。其實畫家畫畫可以很簡單，有時純粹因為氣候變化而生靈感，因應自然造化的轉變，化出不同的創作。當年傅抱石人在山城重慶，必見過畫中風雨交加山澗暴漲的情境，感受過大自然的力量，融會貫通，下筆才會有如神助，才會產生如此神品。若是硬要扯上什麼國難愁困、民族感情，那就是強餵畫家吃政治飯，一張好畫便也為政治服務了。