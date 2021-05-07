老友C人面廣，居然搵到退休賓架S及賓架L到陸羽飲茶，問左丁山識唔識S先生及L先生，識就可以一齊吹水。梗係識啦，呢兩位賓架與左丁山係同輩，不過人地成就高好多，當打之年，銀行界邊個唔識他倆，好打有限。左丁山還以為賓架S老早移民外國，原來佢十零年前已經告別expat生活，回港定居。賓架L就可以日日在馬會泳池見到嘅。

銀行業三十年來變化好大，科技固然進步得快，法規及監管亦愈發嚴密，兩位賓架都覺得金管局樣樣管，似乎銀行管理人係細路仔，做乜都要問過央媽規例先。賓架L返去佢間舊舖頭搞一啲存款轉戶口，手續多到佢不耐煩，櫃枱員又唔識佢係邊個（其實佢係櫃枱員現時上司之上司之上司之上司嘅舊上司），冇面畀。賓架L問到櫃枱員口啞啞，無以招架，最後話：「金管局要咁呀！」最後賓架L自己搵到答案，原來係咁：L先生以前做過不少公職，諮詢委員會委員之類，按金管局規定，係PEP（politically exposed person）一類人，銀行要特別注意（其實即係監控）！賓架L話：「我已經脫離所有公職十幾年咯喎！」呀，冇得講，因為一日被列為PEP，就係PEP，金管局冇指引幾時可以解除PEP身份。

賓架S從未做過公職，但亦奇怪點解依家開銀行新戶口會咁麻煩。呢呢，就係因為香港「反洗黑錢法例」非常嚴苛，銀行若不小心跟到足，就易惹上麻煩，故此銀行不如煩咗新客戶先，合規第一，生意第二！當年香港由保安局長葉劉淑儀推行「洗黑錢法」，建制派係舉手機器，一於支持。民主派議員幾乎係「經濟文盲」，唔知咁多嘢，並不反對，於是乎香港今日有「反黑錢法」與「國安法」合流，銀行有懷疑就隨時封殺、關閉客戶戶口，金融自由港恐怕會係得個講字。

賓架S以前對投資及外滙非常熟悉，佢留意到中國華融呢間央企違約，會造成甚麼後果。外資揸住啲債券，如何是好？賓架L以粵海破產為例，估計債權人要剃頭四成，損失會幾慘重。賓架S慨嘆今日中國富起來了，外滙儲備龐大，央企違約要債權人剃頭（hair cut）嘅話，中國會唔會自貶身價到與阿根廷同級？以後影響好長遠噃！咁又點吖，最多咪講句sorry囉，邊個叫你班外資債權人盲目相信央企呢兩個字呀。