剿滅《鏗鏘集》行動持續，港台高層不准《鏗鏘集》做六四專題、不准再講7.21，「以後只做民生古仔」，監製終於肯辭職，一群刀手立大功。

老朋友告別遠去，我們會懷念。香港電台斬除網上片庫，人人拯救記憶，手上幾百集《鏗鏘集》，從何看起？請容我擔當小小導賞員，以下是近年經典傑作。

先談《鏗鏘集》確有一手的民生故事。一輯紀錄片《老伴》，記錄兩對老人互相扶持，最後歲月，平凡日常，折射照顧者的無奈困局，淡淡的哀愁，道盡香港長者處境，令人心有戚戚然。又有一輯〈陪你走最後一哩路〉，記得我們這些新聞紀錄片製作人，曾幻想要紀錄人們臨終，說得天花亂墜，卻永遠做不成；《鏗鏘集》團隊做到了，追蹤拍攝兩年之久，眼看長者衰老，記臨終的選擇，家人的笑與淚，生老病死，that’s it。

老牌節目，但說故事形式卻不忘創新。十號風球下難以外出拍攝，〈全民山竹記〉搜集小市民自家片段，記錄香港人颶風下的一天；廣為傳誦的〈袁氏這一家〉，講述袁彌昌容海恩兩夫婦與袁氏深黃一家的相處之道，記下家人敞開心扉真性情，正是兩極分化下的香港家庭寫照。

對比7.21調查觸動龐大勢力，〈三中商〉一集踢爆市場七、八成佔有率的連鎖書店，實際由中聯辦操控。〈何志平的名單〉，重組何志平行賄案背後的點綫網，窺探強國外交背後的黑幕。

六四周年，從來是紀錄片製作人最頭痛的題目，三十年了，還有什麼新意？〈八九演義〉系列第一回，《鏗鏘集》團隊飛到波蘭，訪問當年團結工會領袖華里沙，提醒香港人，一九八九年六月四日同一天，世界另一端也有影響深遠的大事發生，團結工會在選舉中擊敗共產黨，揭開東歐變天共產黨倒台的序幕，回望歷史的叉路，感慨良多。第三回〈尋〉一輯，團隊竟然想到要打開當年學運領袖的通緝名單，走遍全世界，追尋他們三十年後的足跡，有人堅持故我，有人熱情不再。第四回〈忘〉，團隊從當年具名抗議北京屠城的政治廣告中，找出響噹噹名字，追尋他們三十年河東三十年河西的心路歷程。故事意念精簡，意味深長。

《鏗鏘集》仝人，美好的仗，你們已經打過。十年後，香港將會有這樣的日常：孩子從學校回來，父母補課，從暗角找出傳說中的《鏗鏘集》，孩子看完會說：原來以前的《鏗鏘集》會講政治、原來有人會批評政府、原來……這就叫自由。