我認得這位拾紙皮老婆婆，那時她在路上推着堆滿紙皮的板車，我把一點錢放她口袋，她堅持不要，還抓着我的手要塞回，說自己有手有腳又有紙皮執，可以過，不肯收人家的錢……記得婆婆抓住我的手，力氣好大！

明白老人家的尊嚴，於是用過另一種方式：疫情嚴重口罩缺貨，我用信封袋着幾個口罩再加一封利是，當禮物送她，因為錢財不露眼，利利是是，她才收了。以後我遇上她和其他婆婆，都用這方式。

近年經濟不景，一度紙皮還無人願回收，收也壓價，婆婆一天比一天佝僂，活着，推着板車穿街過巷。有老人家告訴我，婆婆是有子女的……其實見她艱辛自食其力，也猜到了──子欲養而親不在？這是親在，但子不欲養。

每年五月母親節、六月父親節，很多人認為老土，孝順的有心比送禮更重要，不用特定某日。

但，還是過過節吧。亂世，不少家庭難再團圓，也有好些離鄉別井，全家走難移民還好，部份則是拆散，因種種原因天各一方，不知何日重聚……

看被囚或未審先囚的民主派人士，無法侍奉，老媽腦退化老人癡呆竟可能是幸福的，因為久不見兒子還以為他忙上街遊行呢。而隔着玻璃的限日限時探訪，長期勞累，子女不忍……更甚的，懲教署還拒批因初選被還押的民主黨前主席奔喪，老父病重不能見最後一面，連瞻仰遺容也拖到最後一刻才批准，此毒招真是毫無人性的折磨！

俗謂「父母在，人生尚有來處；父母去，人生只剩歸途。」──不少人為此泫然，痛苦只能默默承受。

母親節父親節到了，要珍惜……