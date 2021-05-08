立法會議員胡志偉喪父，身為獨子，卻因政治氣候，未能奔喪。潮州怒漢詹培忠仗義執言云——「無理由走得去邊，事件影響政府形象，不應與政治或是否違反國安法有關。」形勢險峻，仍敢發聲質疑，誠濁中清流，可見上一代的人多重情義。李我叔故去，悼輓聲不絕，不是一路走好，便是緬懷彼在播音界的獨特地位，罕有哀憐他的晚年老人院生活，夫妻相伴，孤寂仍存。獨有劉君天賜恆常在面書報道近況，以慰聽眾。李我叔坦蕩君子，視錢財如糞土，名下產業早分配停當，手上積蓄不多，晚年生活費用，聞多得商台給予補助。李我叔相知於何佐芝，乃商台開台功臣，何視為股肱之臣，生前寄語其子何驥要一生一世關顧。孝子也，秉承父命，多予照拂。手書對聯「話到口中留幾句；理從是處讓三分。」迄今仍掛於商台二樓走廊上。反觀今曰，主僕分手，即恩斷情絕，不相往來，寧無慨嘆？

李我原名李晚景，出生於廣州晚景街，故名。我曾調笑他，人家晚景淒涼，你老晚景富足，呵呵大笑。八七年，作協成立晚會，李我欣然出席。席散，餘興未闌，一行人逕往康怡花園陸校長的幼稚園聊天。李我叔因無父、無母、無兄、無弟，無妻，易名「李我」，早有憐憫大眾之心。所播天空小說，道盡愛情纏綿，世道辛酸，感觸肺腑，賺人熱淚。是夜，逸興遄飛，滔滔不絕，年輕於他的譚仲夏，支撐不住，我要乘風歸家。殷殷話別，忽道「沈西城你多話講，可以做講古佬！」一語相中，小學時我是班中的講古專家，老師改卷，着為同學講故事，我就以外婆所說的才子佳人為本，添枝加葉，娓娓道出，同學盡皆迷醉。祖師爺在前，下馬問道。李我叔不吝賜教，要我留意三點：先求聲調抑揚頓挫；次是內容須曲婉動人；其末要用心講述。緊記不忘，在網台做節目，連番搬弄要領，幸不辱人。李我叔晚年寄身老人院，夫人衣不解帶，悉心照顧，旁人難羨。九十九歲仙去，永壽矣。「隨君千日終有別，留得清夢與君隨。」瀟湘女史節哀！