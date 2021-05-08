杜杜喜歡舊電影，「半世紀以前的老電影可以統統列為鬼片，皆因為片中曾經是血肉之軀的演員泰半化作塵土，只留下了光影與聲音，倏忽浮現，如同魅影歌聲」，陶醉其中樂而忘返；我雖然也熱衷淘古井，但天生定力不夠，有點像《木偶奇遇記》裏耳朵軟的皮諾喬，上學途中一聽到花言巧語就忘記正經事，成了隨時曠課的壞學生。新鮮出爐的影片經公關渲染，沒有哪一部不是奇花異草，明知形跡可疑也往往欣然落疊，結果應該用在重訪希治閣經典《蝴蝶夢》的時間，浪費在假大空的新版。先排Netflix推出《柏捷頓家族：名門韻事》，宣傳大鑼大鼓，預告篇如英國攝政時代的古裝花生騷，當然怦然心動，只是連追四季《王冠》筋疲力盡，沒有精神即刻探秘，直到上星期才大快朵頤。嘩，原來是專欺童叟的軟性色情片，尤其是第六集，導演千方百計借位呈現堅決避孕的男主角如何一再體外射精，八卦鹹濕共冶一爐，沒有用《What the Fxxk》做片名徹底暴殄天物。

隔了兩天逛書店，見到有本新出的小說叫《黑暗中游泳》，作者Tomasz Jedrowski，封面印了小鮮肉倩影，封底簡介說是以一九八零年波蘭為背景的同志愛情故事，並且《衛報》譽為年度好書。九十年代消閒基情小說曾經風行一時，見過鬼怕黑，本來已戒絕多時，但年紀大了既善忘又渾身衍生政治非常不正確的「婦人之仁」，心一軟大破慳囊。唉，這些新晉同志作家真是本性難移，三句唔埋兩句就除衫剝褲舞槍弄劍，意外之喜是地球另一面的基吧，竟然也播《I Feel Love》。