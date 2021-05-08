機緣巧合，最近捧起書讀歷史上一個與我不勝相干的人，明朝的海上梟雄汪直。

汪直是內陸人，生於安徽，但想必紫微星落在遷移宮，一生總是離家奔波，向東、向南、向東南，那就是海了。內陸長大的人對自由的嚮往中總少不了海的意象，無垠的藍色浪潮拍過岸頭後又湧去目力所不及之處，那就是赤裸裸地引誘了。汪直大抵也是受到這樣的魅惑吧，自從第一次南下福建廣東，在南海和印度洋跟船做了些貿易後，就一發不可收拾，加入當時大走私勢力麾下。一路北上，在浙江沿海島嶼駐紮，那裏曾經有可能成為後來的香港或是澳門。

但是明朝的海防歷來是皇帝心頭大事，雖然走私往往可以抽絲剝繭引出從地方到中央的各種權錢關係網，但，走私和海盜是一定要繳的。是以，汪直所在的實力被明水師圍剿，他命大突出重圍。不但命大，頭腦也靈光，他看出全球大航海時代勢在必行，而大明作為當時的頂級政治經濟勢力，其實參與海洋貿易網既有勢力也有收益。他嘗試遊說，以及用行動證明，如果能夠正常開埔通市，於官於民百利而無一害。他週轉俐落，甚至幫助當地官員和水師擊敗了一些倭人和雜牌海盜。

眼見能有一線希望，新官上任，朝廷內部勢力也此消彼長，汪直發現自己變成了頭號要犯。他再次好命地逃過劫難，放棄浙江，東渡日本，遊走在日本大名、葡萄牙總督和三教九流的海上勢力之間，很快建立起一隊漢人（包括落跑的水兵）為首、夾雜以日本浪人的艦隊。他很快在日本建立據點，甚至能和日本的政治勢力平行而駛。

可汪直並沒有安於日本唐人街的幸福，不久他受到浙江新任官僚的招安信，再次被自己想要促使明朝解禁開埠的使命所召喚。可此一去，又經歷了明朝內部勢力的內鬥，不幸成為犧牲品，被捕殺害。死前他說，朝廷這個決定會導致東海後患無窮，果然一語成讖。本來汪直這樣的勢力，能夠在錯綜複雜的海洋關係網中發揮平衡和疏通的作用。他一倒，海水滔滔，果然大亂。

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