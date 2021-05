一位中一女生的潮文,一句「F.1女仔最壞係我同凱婷」,令「壞過凱婷」成為「00後」熱爆潮語,代表壞中之最,壞的極致,壞得方圓百里都無人能及。她更恥笑同學連「連續食兩支煙都做不到」,是連車尾燈也見不到的距離。

多麼理所當然,又平凡,甚至稚嫩得可笑。無害得令人放下防護。我卻在《波斯密語》和《惡與他們的距離》中,看見類似的一臉無辜,和它可怕的殺傷力,驚心動魄。就是那麼平庸無害,才害人不淺得見血封喉。The chill is in the details。

實不相瞞,「平庸之惡」(the banality of evil),常常令我覺得可厭得噁心。那些事不關己,唔知咁多,唔關我事,唔識政治,還有那些在建制之中,唯命是從,出糧放工,純粹執行公務的人。二次大戰時期,還有極權國家如伊朗,平庸惡人像細菌一樣滋生。

政治思想家漢娜萼蘭(Hannah Arendt)把罪惡分為兩種,一種是極權主義統治者本身的「極端之惡」,另一種是被統治者或參與者的「平庸之惡」。二者之中,後者又比前者遺害更深更廣、更惡更毒。一般定義,對顯見的惡行不加阻止,或直接參與,就是平庸之惡。

Adolf Eichmann,納粹德國的高官,猶太人大屠殺中執行「最終方案」的劊子手,被稱為「死刑執行者」。他乾淨、正常,斯文,萼蘭在他身上完全嗅不到殺人魔的氣味,最可怕是他”neither perverted nor sadistic”, but“terrifyingly normal”。他唔用腦,不拒絕,上班殺人,下班回家,食飯瞓覺。一個二次大戰種族滅絕,得一個大魔頭的希特拉,一個邪惡的建制,齒輪之中有幾多「平庸之惡」,為不公義和泯滅人性助燃。

《波斯密語》寫絕境求存,猶太人Gilles假扮波斯人,日夜出盡吃奶之力教德國軍官Koch波斯語,像《一千零一夜》一樣,分期付款為自己換續命可能的故事,二人亦敵亦友,彼此亦危亦機,反轉豬肚的感情線固然寫得好看,但令電影更立體、更可恨,令人性更真實賤格,卻是集中營中平庸的男女小兵。

他們在權力食物鏈的下游弄權,無權無勢興波作浪,換扭曲的存在感。例如刻意給Gilles逃跑的機會,好製造自己射殺他的行刑理由;或背後播弄是非,誓要把無仇無怨的猶太人置諸死地。這些平庸的兵,自己學歷不高、能力不高,卻忽然有了「本事」,行使着低級的權力,自瀆於低級的優越,也攫取額外或肥厚的報酬,有時只是幾罐肉罐頭。他們未必有大志殺絕所有猶太人,但能連續害死兩個,就是他們在其他人面前炫耀自己「媲美凱婷」的benchmark。

《惡與他們的距離》更加把極權中的平庸,拒絕服從,代價,和決心一一呈現。四個單元,第一個就是最典型的平庸,每夜按掣殺人的小職員,他只負責按掣。日間,他是個普通、孝順、和老婆買餸、給女兒買雪糕的爸爸/老公/兒子。他卻沒有想過,極權政府讓幾多人不能當兒子/老公/爸爸,他殺了幾多個兒子/老公/爸爸。

四個故事有長短,第二個關於拒絕平庸、拒絕惡,最好看。你需要勇氣、運氣、同黨、計劃、決心,還有對不可預知的未來無懼,以現在及以後無悔作支持。四個故事,稍嫌描繪平庸的篇幅有些過長,可以更加簡潔。第三個單元,那壞過凱婷的小兵,一開始在林中沐浴,多麼無垢,之後發現自己殺了不該殺的人,便不停在河邊「插水洗臉」,但永遠都洗不掉滿身血腥,最諷刺。

他們,平庸、邪惡,就是畫家陳丹青說的:「一切都很反常,昧着良心說假話的人,生活過的有滋有味,尋找真理追求真相的人,卻苦不堪言!甚至還有失去自由的危險。因為站在你身後的,不是一些追求自由人權的人,而是一群沒有思想,沒有信仰,沒有良知,沒有追求,沒有底線,貪婪無知冷漠的低級動物。最可恨的是,他們已經習慣了這種高壓的生活,你本想拉他一把,讓他站起來做人,他不但不會感激你,還會辱罵你,認為你是神經病」。

集體信奉平庸,執行極權,和我沒有能力拒絕,形成「活下去就好症候群」,「然後不反抗,不懷疑,承重,然後忍着。最後如果你腦子很清楚,你就發現,我他媽不就跟條狗一樣,就只剩活下去這件事情,其他我都沒有權利。」

滔天罪惡之中,只有一個希特拉,卻有太多壞過凱婷。魔鬼不在細節,在平庸裏。

