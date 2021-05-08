李我叔走了，享壽九十九。香港一個時代落幕。

我和李我叔曾有過密切的接觸，他晚年幾乎所有的著作都是我經手的。我們經常在一起商量文章和圖片的安排，其間也得到他的弟子周樹佳先生的鼎力協助。他的書很受讀者歡迎，因為圖文併茂，也因為他所敍述的，都是香港娛樂界舊事。香港往日繁華，娛樂界風風雨雨，一些光怪陸離的陳塵往事，在今日年輕人讀來，都像老電影一樣迷人。

李我叔年紀很大了，精神還很健旺，腿腳略有點不便，出門拄一支枴杖，但坐下來就談笑風生。我們時常一起飲茶，他胃口也很好，什麼都吃。有時談了一半，從身上摸出一把摺扇來，上面題了他自作的七絕一首，持以相贈。

他喜作舊體詩，講究格律，出口成章，幾有七步成詩之快才，又很喜歡把朋友的名字嵌入詩句中，以此自娛娛人。他的毛筆字到老來都很穩，行書有功底，他用這樣的方式與朋友交往，保留了老一輩文化人生活中的雅興。

李我叔喜歡和人傾偈，談興一起往往不能自制。聽他訴說陳年往事別有一種情味，他喜歡用不同手勢聲口，又七情上面，就像說書人一樣。想像當年他在電台做「天空小說」，對着一個咪，滿室空寂，他要扮演不同人物，又要做旁白，一定要讓自己投入到情節中，盡可能調動情緒，養成誇張的表情，這種習慣就跟了他一輩子。

李我叔到哪裏都受歡迎，他的性情就是開心隨和，無可無不可，去到酒樓，那些侍應都當他是自己長輩一樣服侍。他有幾次到書展演講，沒有什麼準備，去到就開腔講古，袖口一甩，隨時抖漏出一些後代聽眾聞所未聞的娛樂圈餘聞逸事，讓滿場觀眾絕倒。

在省港兩地的播音界﹑影視界﹑粵劇界，李我叔是上個世代的代表人物。他身上有濃重的文人氣，也依稀有一點江湖氣，他是明星，又是凡人。

借此機會問候李太，請節哀保重，李我叔長壽，全是李太一人之功。