不少香港人買入英國的屋用作自住，入住前都想進行大裝修，因為通常舊屋主品味與香港人不同，或香港人都想把房屋改建得更多空間。在香港裝修幾百呎的單，陷阱已經不少，在英國翻新千多呎的大屋更需格外留神，若然不熟識有關工程，應考慮另外聘請一位可靠的當地人協助管理工程，費用約工程的10至15%。

其中一項香港人較不熟悉的就是當地的法例，不少改建工程也需要入紙給當地政府申請，例如改變車房用途、建面積較大的陽光房等等。如果沒有獲得規劃許可，也可以之後追溯申請，但如果申請失敗則必須還原。 若然你的工程將會影響和鄰居的共用牆，如果沒有了解《共用牆法案》（Party Wall Act） 的相關規定和程序例如通知鄰居等，這些違規則可能導致鄰居申請禁制令阻止或延誤你的工程。

裝修工程容易超支，與裝修公司在工程前的溝通和報價需要留意幾項重點。翻新時不少人會過於專注於精美的廚房、裝飾等來獲得滿意的視覺效果，卻不優先處理一些表面看不見但對房屋壽命非常重要的關鍵工程，如解決漏水的屋頂、木材腐爛和結構加固或提升之類，那麼很快就會出現物料變質或能源效益低的問題，之後可能會後悔花了很多預算在表面設計上。

許多翻新者還忽略將現有的電和供暖系統升級，使其適合家庭在相關房間活動的需要。另外，有一些裝修公司會遊說客人更換大量門窗等以增加項目價錢，但一些舊建築的門窗和外牆保留了當時的建築特色，特別是1930年代或更早建造的屋，其實採用維修不更換的方法例如加建雙層玻璃窗而不是拆除原本的窗等，可以保持其時期屬性，而且當年的建築物料可能比現在的質素更好，應選擇減省不必要的工作。

裝修可以實現屋主的美夢，亦可以成為惡夢。挑選裝修工程公司應要小心。有一些大公司的報價十分便宜，因為他們通常以最低的價錢聘請不同的散工來完成一項工程，例如一面牆可能是由不同人去「剷底」和掃油漆，但這樣的質素通常比較差，因為工人們可經常推卸責任給其他工序的人。一些家庭式的裝修公司可能會較專注某類工程而且做得更仔細，但他們未必接一些全屋翻新的大項目。

如果想自己DIY，挑選物料時則較需要專業的知識。翻新舊建築物的黃金法是，使用與最初建造方式兼容的傳統材料，如翻新牆壁應用石灰砂漿或灰泥，而不是任何包含現代水泥的材料。地基較淺的舊建築會受到季節性地面運動影響，由於水泥質地較脆，因此容易產生小裂縫使雨水滲透，如果在牆壁塗上現代塗料如防水乳膠漆，便會阻止自然蒸發而引起麻煩。

香港人在英國裝修最重要是找到可靠和有口碑的公司，可以多與鄰居溝通或聘請當地人管理工程，自己事前亦應細閱測量報告，明白房屋最需要維修保養的地方，畢竟在香港的裝修通常著重後期設計，但英國的房屋翻新卻應着重最根本的結構問題。

非水魚

不做買樓花的水魚 - Manchester 買樓手記版主

https://www.facebook.com/notUKwaterfish/

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！