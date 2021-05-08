范冰冰近在小型商場活動擔任嘉賓，舞台簡陋，佈景粗疏，身上一件橙色套裝質料欠佳，造型廉價，皺褶明顯，網民評為一副「皺巴巴」的尷尬相。「范爺」一向霸氣（雖是堆砌而成），走的是國際影展紅地毯，如今只覺着欷歔。

范2018年因捲入陰陽合同逃稅風波，又受盡監控，重罰8.83億人民幣後，即使服從繳罰、深刻反省……但一直未能復出，這回試水溫亦非理想。

還有60歲的莫少聰北上賺人仔，當年因演《中國最後一個太監》走紅的莫，黑西裝滿是褶痕，似是剛從衣櫃中翻出來的，網民又嘲「沒錢買衣服嗎？混的這地步……」看片段，父兼母職帶女洪郎似乎冇戲拍，靠商演登台、抖音之類維生。

不少今非昔比但仍努力搵食的紅星，如視帝羅嘉良也扮小丑兼帶貨；今日一個戲袋1.6億的鄭爽，遭稅局整治填充國庫後，亦加入落難行列嗎？還有……不說了。

「落難」，首先展示的是外表，無心裝扮或衣不稱身（包括身體和過去身份），所以世人有「先敬羅衣後敬人」之勢利，Sam多年前這老歌唱到今日，一點也不過時。

當然，世人不了解內心也不同情際遇起跌……只着眼一襲好衣裳。

——但我也為這「羅衣」平反，「羅衣飄飄，組綺繽紛，輕裾隨風還……」，羅衣是輕軟的絲織品，不便宜，但不致鑲金銀翡翠鑽石般眩目，不可一世。只圖穿得舒適。

其實一個人的「氣色」和「自信」，是他最好的衣飾，形而上，更貴重，更不在乎旁人看法。再簡約，我走我的路，要靠自己。