特區政府要所有外傭檢測及簽續約時須接種疫苗，引來菲律賓外交部指香港措施有歧視成份，政務司長長張建宗第一時間駁斥菲律賓言論，都算勇猛。目前菲律賓外交部對中國漁民漁船駛近菲律賓海域之黃岩島（距離菲律賓海岸120海里，距離最接近中國海岸470海里）聚集一事，居然公然在Twitter講粗口，叫中國漁船Get the Fxxx out，可謂係前所未有，外交部長喎，點會唔識外交詞令而直情用粗口「走X開」㗎？

菲律賓政府啲行為比較奇怪，令外間捉摸不定，菲律賓有聲音批評外交部長Teodoro Locsin粗魯，部長回應「一般溫和言辭全無效果」，好似幾硬，但總統杜特爾特向來親近習近平，就話要同北京慢慢傾！於是Locsin好快改口話發夢都想有王毅咁溫文爾雅，直情假到令人發笑，究竟菲律賓玩緊邊科，張建宗司長及羅致光局長除非已有北京指示，現階段在外傭問題上刺激菲律賓，對香港冇着數。果然呢，佢地上司林鄭已經褪軚嘞。

今日係外傭檢測最後一日，好彩我家菲傭數人已全部檢測咗，結果係陰性，其中一個仲主動去打針（科興），因為佢知道菲律賓家鄉疫情好唔掂，自然短期內唔會返去，仍然因害怕留在香港打針，打完兩針，健康如常，未見有副作用。

文匯報（5月3日A2版）報道打完科興外，面癱個案增加，專家要求列明科興疫苗有此副作用。碰啱午飯後行街，在萬邦行附近碰到朋友T，佢個屋企有幾個醫生，於是問佢打咗針未，朋友T話：「冇打，各安天命，細佬係醫生，佢都冇打。」咁如果有病人問意見又如何？朋友T話：「私家醫生畀意見，責任好大，一於唔畀，細佬同病人咁講，副作用發生機率好細，不過係會發生，請你自己決定打唔打。」諗落私家醫生如果對客人講話打針冇事嘅，如果到頭來出咗事，有無法律責任呢？

朋友C問家庭醫生：「好唔好打？」醫生話：「你有血壓高，不妨問吓你位心臟科專家先。」再問心臟專家，專家叫佢去做完電腦掃描先至講。於是乎掃描收八千，專科醫生收千幾，未去打復必泰，已唔見近萬元！朋友C幾乎想學菲律賓外交部長，講句：「What the F……！」