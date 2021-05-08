胡志偉欲奔喪，初則不能如願，上訴到高院，終獲國安指定法官「法恩大赦」，在出殯早上終於趕得上，抵達殯儀館。此事見盡香港眾生相，不，眾生者，一眾有生命尊重生命者也；不如說，翻開新一章香江歲月啟示錄。

何謂陰謀論？懲教署做醜人，送禮給律政司，國安法官讚賞對方有同理心，再肯定懲教當初不批有道理，同理，證明指定法官也同情心、法治心兼備，讓不留意新聞細節者，產生司法猶存幻覺。這正是典型陰謀論，對一切質疑，把所謂好事拆爛給你看，又符合悲劇定義。那，當今香江歲月，豈不是在悲劇重演中？

何謂笨壞蛋？在劣幣驅逐良幣的形勢下，在暴政下求存，在職場下過活，經常會問，寧願話事人是個奸猾壞蛋，還是智障的壞蛋？不，若可祈禱祈福，求上帝拜關公，寧願當權者是個算計經常計錯數的聰明笨賊；有好心做壞事，就有壞心做好事。胡志偉奔喪之捉放曹，敬告香港有心人，自作孽不可活、讓全球有心人看得更仔細，香港淪陷並非市長所說，是別有用心人士不實指控。同意的切勿廣傳。

何謂懲教？懲教署為職員好，為在囚人士好，為公眾人士好， 認定奔喪過程不安全。此理由除違反常識、違反人性，也反映了懲教懲教，嚴懲未審先囚嫌犯之後，再教誨港人，參政人士比黑社會更危險；不怕老大出殯會有幫會尋釁滋事，只怕前議員奔喪會引發仇恨行為，會鬧場打架斬人。

何謂教會港人所謂「兵推」，兵法推演，香港正在上演一齣推理劇，比黑社會更「黑」的民主派人士，仇家會是何種人物？會鬧事者目的只是尋仇，抑或栽贓嫁禍他人？這推理小說，結局也是開端，先製造混亂而後有壓制混亂的藉口，統治者製造恐懼，確立指定苛法之必要；沒人鬧事就找自己人當搞屎惡棍。嫌中共起家史沈悶者，如今被迫親歷香江鬧劇悲劇，懂得對手手段，才有兩手準備，開竅了。

何謂國家安全？冒犯講一句，區區一個和理非派表表者胡志偉，居然在有生之年干犯了國家安全法之一：顛覆政權罪。出來放風奔喪線路屬國家機密，只證明中國（香港）屬高風險地區，社會異常不安全，並非如市長向澳洲招商視訊所言，投資環境大好。

何謂新常態：跟舊常態不一樣的，叫變態。而且是高科技創新變態。

（千言難盡，明天待續）