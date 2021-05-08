四月二十三、四兩日，香港兩名小民先後猝死，兩人也都先後注射了大陸製科興疫苗。衞生署不待驗屍，馬上宣布：「目前，沒有證據顯示兩宗事故由疫苗引起。」同時，有消息傳出：瑪麗醫院一位醫生注射德國製復必泰疫苗之後中風，而且腦出血。疫苗臨牀事件評估專家委員會召集人孔繁毅說：「這宗事故，與疫苗並無直接關係。若比較兩種疫苗，注射科興後出事的比率較復必泰高。」我輩小民對此唯有苦笑。

按每逢有人注射疫苗後出事，那個專家委員會必定宣布「事故與疫苗無直接關係」，還說每日都有人正常死亡。但「正常死亡」者為什麼多曾注射科興，而非復必泰？是死神都「愛國」，偏好科興注射者？

又事故發生之後，鄭月娥政府每每說：「市民注射疫苗，宜先請教醫生，問自己身體是否適宜注射。」孔繁毅甚至說：「往注射者，有責任了解自己的身體。」但至今最少已有兩名醫生注射疫苗後出事：注射科興者死亡，注射復必泰者中風。是醫生都不知道「自己身體是否適宜注射」，何況一般小民。畢竟目前的抗肺炎疫苗都是倉卒製成，藥性難料。現在，當局憑一句「事故與疫苗無直接關係」，加上「往注射者，有責任了解自己的身體」，就完全不給與任何賠償，那又何必裝模作樣，成立「十億元疫苗保障基金」？不如叫注射者都簽生死狀好了。