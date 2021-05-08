不知何時起香港開始了需要解釋一番才能聽得懂的語言， 例如最近常出現的「旅遊氣泡」「疫苗氣泡」「熔斷機制」等，氣泡？豈不是很容易就成了泡影？為什麼要如此稱呼，其實也不是不可解，多數人生活的一部份是一年總有幾次外遊散心，如今旅遊想都不敢想。疫苗打針並非萬無一失百分之百安全，年事已高又怕死如我，那敢去挨那一針？頓成疫苗氣泡，近年來政府幾乎每推一項政策或多或少都有漏洞缺失，令人望之卻步，心生反感。

走過維園，雨中長龍菲傭印傭密集，豈不又成是防疫漏洞或笑話，家務助理不願犧牲一天去輪候，更不肯利用每週假期；於是成了每個主人的難題，兩位工人結伴同行要一起輪候而不肯分別測試，這一天頓成無工人狀態，的確造成了不方便。從協助登記預約到完成，兩個人加一天了卻一樁心事，之前的擔驚受怕，之後還得安撫還得補水，幸好還不要強制注射疫苗，若她們被迫打針，萬一有個三長兩短，僱主該擔負的責任有多少？一切都是未知數。政府從未說要承擔，也沒有考慮到這一點，身為僱主又能負責到什麼程度？

這樣沒完沒了的折磨連過平常日子都要被無限的憂患意識折磨，令人洩氣；看來最無憂無慮的只剩我家小狗六合，主人傭人各有各的煩惱，她們一年一次的歸計成了泡影，怎能忍受一去一來的隔離？ 而我連親人生死大事也缺了席，午夜夢迴，不禁悲從中來。

居住了半個世紀多的城市，竟變得如此陌生，行走了一萬八千多個日子的江湖，突然更風高浪急。