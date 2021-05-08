美國加州教育部決定「改革」中學數學科，為「照顧不同數學學習能力的學生」，數學課程之中取消（Cancel）微積分等較為艱深的內容。

加州教育部認為微積分的作用被高估（overvalued），須將數學推論融入社會公義，連結到「種族歧視偏見」，事件引起哄動。

長話短說，即加州教育報根據數據，知道黑人非洲裔中學生長期數學成績落後，華裔中學生有黃種虎媽催谷，數學長期的名列前茅，橫掃美國高等學府——此一Stereotype，還因香港女特首的數學天才兒子Joshua Lam 為證——因此加州政府要實踐社會公義，大愛平等，打黃拔黑，對於黃種華裔學生的數學霸權，來個釜底抽薪割韭菜大行動，實令人讚賞。

社會主義仇視競爭，共產主義導致均貧，整個加州的中學數學教育，當然會因此而逐步陷入不分種族大愛平等的「均愚」狀態。正如中國五十年代初必須鬥地主，將來加州的華裔學生，在學校凡到了十六歲竟然還能將九因歌的乘數表背誦如流者，遭到黑命貴支持的黑同學拳打腳踢、白左教師以華裔學生故意炫耀數學天才、加強華人優越感、以種族歧視行為責令其退學者，只是時間問題。

以後中國和香港的家長欲將子女送去美國讀書，在向美國領事館申請簽證時，那個黃臉孔的櫃檯職員看見中學或大學所在加州，極也可能鼻孔朝天發出不屑之情。所以中港虎媽，一保民族尊嚴，二保子女智商發展，留學美國，要懂得睇路，寧選「驕傲男孩」（Proud Boys）盤據的卡羅來納州，那裏的中學必保留微積分。

至於微積分的作用是否被高估，高估了是否就應該取消？在邏輯上，也可以引伸：文言文的「過秦論」、論語、李白杜甫蘇東坡什麼的，其作用有沒有被高估？今日中國人說話和寫作，都是之乎者也那個樣子？還是五四精神，打倒孔家店和文言文，為何今日中國人的語文教育還保留這等腐朽內容？

拜登和賀錦麗的鐵竇加州，已經指明了教育的方向。那邊和香港的眾多拜粉黃左，還不趕快抄襲模仿，更待何時？

特區的教育局，本來也會抄襲人家美國的，因為林鄭要做戰狼跟隨中國反美，應該凡是敵人反對的我們就要擁護地會與拜登們對着幹。特區反而加強微積分教學，所以香港愛國藍色黃種父母，也要擦亮眼睛，不要凡事美國人放個屁都是香的，將小孩留在香港讀張翔博士領導的港大讀數學，好過流口水羨慕林鄭個仔進了史丹福。