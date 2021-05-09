所有離港的人都是逃犯？市長如是說，特首辦即時澄清：只是指干犯罪行的人。這樣都能搞錯，有冇搞錯。

駐悉尼經貿辦舉行研討會，市長被外媒問到港人移民潮起，會否擔心人才流失；誰料尋常問題驚爆答，首先例行說移民報道全是誇大失實，然後再來真正誇大失實一句：「所有離開的都是逃犯，我們不在乎。」

究竟要相信特首還是特首辦？信不信，我們不在乎；既然經湯家驊認證為devil，講什麼都沒多少人想聽敢聽，不值一提再提。以庶民之心，繼續度魍魎魑魅之腹，不為狗吠火車，只為如此心理人辦難求，探究一個人如何又何以講錯話或說對話，才是價值所在。

有種人舌頭比腦袋快，所謂「佛洛伊德式說溜了嘴」，講錯了正是說對了說中了所思所想、心心念念所繫。問她「人才流失」，她說移民皆是逃犯，九唔搭八之中，反映十分痛恨港人，以至把經濟問題政治化。以她身分口技，本來大可大大方方回答，得體點可以說：「移民回流潮會證明生活投資環境比以前安全完善，一國兩制堅如磐石，行穩致遠。」文藝點可以說：「離開，是為了回來」，禪一點可以說：「人才啊，不來，也不去。」 。用戀人絮語可以說：「舊的不去，新的不來。」這才是她真正想講的。君不見深圳河以北之人向南流，引進外地醫護人員，「外地」在她口中當然包括「內地」醫生。醫護界人士，金融會計零售服務，人才源源不絕，怕什麼失血，吸掉瘀血一向是治百病古方。

在她口中，所有移民都是逃犯也沒說錯，在她心中，這些人都犯了不信任、討厭、畏懼政府之罪。即使沒有發出通緝令，他們都是逃離，難道是漫遊、夢遊？若不是情非得已，誰會隨便離開土生土長之地，拔根而走？無論逃避、逃走、逃跑、逃亡，離不開一個「逃」字。

一個城市佈滿逃犯，也不是什麼光彩事。有人說過放棄一代年輕人，她更加碼放棄向政府投白票的人，在香港人傷口上撒鹽。她既然不在乎，唯一對策就是加倍不在乎她口噴鹽花。只可惜她不能不在乎澳紐商界怎麼看這一匹戰狼口吻，如此鬥爭心態攤在面前，誰放心投資啊。