文革初中共中央政治局常委陶鑄的女兒陶斯亮，先前寫過一篇文章，記述葉劍英家族組織的一次紅二代和解大聚會，題目是「相逢一笑在梅州」。中共第一代領袖的後代大部份都出席了這次聚會，有文革受害者，也有文革作惡者。在改革開放四十年後，紅色家族各自分享了巨大財富，劃定勢力範圍，文革的苦難和罪惡，都可以忽略不計了。

陶斯亮文章引起紅二代中有良知者反對，她只好刪掉。改革開放初期全國文藝界風生水起，陶斯亮曾是頗有名氣的報告文學作家，是紅二代中少有的文化人。

陶斯亮的父親陶鑄，本是廣東省委書記，文革初突然上調中央，任政治局排名第四的風雲人物，可惜沒多久又被打倒，此後患病失醫，鬱鬱以終。陶鑄死在誰手上？沒有死在國民黨日本人手上，是死在共產黨手上。劉少奇、彭德懷、賀龍等一代梟雄，又死在誰手上？

文革後劉少奇夫人王光美從牢裏出來，才知道劉少奇早已不在人世，後來找到劉的骨灰，政府主辦了一場堂皇的追悼會，王光美去迎骨灰，將臉貼在骨灰盒上久久不起。但沒隔多久，王光美就帶着自己的孩子，和毛澤東的女兒李敏李訥見面吃飯，兩個家庭一笑泯恩仇。

毛澤東的罪惡當然不可找他女兒清算，但要有多強的黨性，才能將殺夫之仇一筆勾銷？近來文革回魂，黨史新編又賦予文革正面意義，毛澤東罪惡又要從歷史上抹去了。那意味着劉少奇等一大幫中共幹部死的死殘的殘，他們的子女所受的折磨，鄧樸方跳樓，習近平受難，都有合理解釋了。

中共慣以黨性凌駕人性，喪失黨性是政治錯誤，為黨性而喪失人性，卻是立場堅定的表現。因喪失人性，所以會有文革悲劇。

現在黨性又高張，人性又泯滅，中共政法委把中國火箭點火和印度燒屍點火相提並論，香港政府連胡志偉奔父喪都不准，中國人吃苦頭的日子又不遠了。