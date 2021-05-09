香港的學院，若要模仿美國展開女性主義論述，有沒有想到過：七十年代香港TVB、香港電台、商業電台，還有佳藝電視，俱由周梁淑怡、張敏儀、俞琤三個女人掌控？

香港戰後的女性主義，由廣播道開始發芽。一代香港人的生活型態和價值觀，概由此三女子各自塑造（Shape ）和建構（Construct）。

三個女性各有性格，唯殊途同歸於一本色：都敢於推翻上一代男人形成的傳統和規章，火氣熾猛，將一張長桌子上的舊酒席嘩啦啦的掃掉，換上自己的五星自助餐。

無綫電視周梁出身娛樂戲院世家，典型的中產，去倫敦讀戲劇。一旦主掌電視劇，即廢除上一代慣改編中西名著的舞台劇框架，將電視劇與香港人的時代現實脈搏相扣。竟然還敢現身說法，將自己的家世故事說出來，讓一群男編劇寫成「家變」，劇長百集，讓汪明荃擔綱，即瘋魔太平山，這是何等氣魄。

張敏儀那一邊，開創「獅子山下」，將攝影機深入街巷，用公帑拍揭露政府部門弊端和社會現實陰暗面，與香港政府部門爆發內戰。英國人文化之中有寬容和自嘲，而且站在高處，眺望嬉皮士世代的美國、學生運動的英國和歐洲、風起雲湧的東亞，都知道世代變了，放手讓廣播處長照她的觸覺和膽識創作，與周梁淑怡一樣，用菲林拍攝，捧出了一代新浪潮導演。

人稱YT的一邊，其在女子中學時代已經我行我素，形象先殺出一條血路，廣播劇天空小說的時代，讓給流行曲和DJ。做電台，不是用來懷舊的，而是將現實的脈搏變成時代的迴響。於是創作於剛柔並濟之傾，管理用水火交煎之道，年輕人醒神上位。

此女中三子，掀起了一場革命，定義了太平山和獅子山之間的時空座標，為下一代破除了某種束縛，為他們帶來了想像力和自由。男人做不到的，女人做到了，而且都有西方文化的浸潤，加上東方的土壤。

正如古典音樂三大人物：巴哈、莫札特、貝多芬。印象派三個人物：莫奈、雷諾瓦、德加。現代主義美術三個人物：梵谷、馬諦斯、畢加索。香港的廣播道，亦七八十年代，三女性統治五台山，造就了花團錦簇，聲色風流。

本地學院派模仿西方論述，講女性主義，也講本土，卻無人以此層面切入，與今日女特首治港，compare and contrast ，society and gender，在學術範圍，開一個全新角度、視野、課題，就是一番熱鬧。

但當日這三個都交了滿分卷，今日的香港沒有。