各位減肥人士注意：《選委界別分組面面觀》上線了！它是香港電台被「完善」後，一個由林鄭月娥親自主持的新節目。每集開場，特首都面向鏡頭，睥住你做一分鐘簡介，其間除了照例戚眉戚眼，還強行擠出如膠似蠟的笑容。對於有志減肥的人士，最適合一邊吃飯一邊觀看；如果把播放速度減慢一半，效果就更妙不可言。

近日講解「體育、演藝、文化及出版界」的一集，特首邀得「阿姐」汪明荃作嘉賓。兩人對談，汪阿姐指選委人數由1200人增至1500人，但「體演文出」的席位，卻由60席減至30席，當中15席更由三個指定團體提名產生，「咁咪變咗好多人冇機會囉，點可以代表？有一半聲音冇咗，咁佢哋梗係好多不滿啦。」林鄭怎拆解呢？

「阿姐，你問緊啲好政治性嘅問題，呀哈哈——」特首笑說。節目叫《選委界別分組面面觀》，唔想講政治就早響嘛，何必誤導阿姐！我相信觀眾最期望阿姐問的，是林鄭的家庭問題：「林太，你之前咪話『所有離開嘅都係逃犯，我唔在乎』嘅，聽講約希就快返美國啦喎，咁佢係咪逃犯呢？國家都需要約希呢啲人才㗎嘛，做乜佢唔返內地呀？」

既然特首不想談政治，汪阿姐應該順水推舟轉話題，可惜她沒有。該問的，汪阿姐沒問；該說的，汪阿姐也沒說。林鄭問她對「完善」選舉制度的看法，汪明荃竟回答「很多人失望，不開心」，還堅決不提「完善」二字，寧願皺着眉頭，費盡心思用「重改、重整、重修」替代。這答法令很多網民大讚阿姐「做個勇敢中國人」，陳志雲更指阿姐比林鄭更適合做特首。

我相信汪阿姐沒演戲，講的是真心話，但真心話也可以是「劇本」一部分：讓阿姐這些「政治不正確」的評語出街，就可「證明」香港仍然有言論豉油了。儘管阿姐因為沒說一些話而大受讚賞，但為了「平衡報道」，我想引述四年前汪明荃說過的一句話作結。當時她承認自己投了林鄭一票：「我欣賞她，是香港土生土長、培養出來的人才。」（《明周》：〈勿忘初心汪明荃〉，2017年4月15日）