如果你玩過90年代的大熱遊戲，一定知道《大航海時代》，這個系列的第四代威力加強版中，開發商光榮公司加入了一個華人女性角色，叫做李華梅，她留剛過耳畔的頭髮，着黑紅戰袍，身姿綽約，但看不出年紀。因為不同於日式遊戲常見的幼齒型女性，李華梅過於成熟與決絕。她甚至擁有一整個由男人組成的船隊，她是明朝水師將領的女兒，她的父親率領地方艦隊抗擊倭寇的時候不幸陣亡。

李華梅某方面肯定順其自然繼承父親的遺願，尤其是要肅清殺父仇人日本勢力來島家。隨着遊戲不斷深入，李華梅的勢力也越來越龐大——背靠當時世界最強的經濟體之一，又有皇家牌照，很難不龐大。她的艦隊能去的地方也越來越多，離開杭州越遠，她就越意識到大明的腐敗和必將到來的衰敗。於是，在遊戲裏，尤其在殺掉來島家的以後，李華梅和她的艦隊真的就四海為家，不願回國效忠了。

我一直好奇日本人為何在自己的遊戲裏設計李華梅這樣的角色，極其正面也非常悲情，手刃倭寇的時候毫不留情，對自己的朝廷失望後也是決絕地不再回頭。看汪直的歷史文獻中有記，當年他在日本頗受本地人尊重，當地有人為他造像，甚至擊敗他。幾年前，大陸有熱血學者砸掉本地的汪直像，最後是日本人跑過去重新捐錢重造。有沒有可能，設計李華梅的那個遊戲設計師也知道汪直，借着李華梅給汪直一個沒有過的選擇——小舟（龍船）從此逝，江海寄餘生。

這種夾縫裏的人當然也不獨是大明的漢人，向來世界各處都有，時時都有。走過那麼多地方，也看到那麼多可能，心心念念地還是回去，把不可能變成可能，然後命喪黃泉，在夾縫中死去。冥冥之中吸引他們的到底是故土本身呢，還是覺得自己會改寫歷史的執念。

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