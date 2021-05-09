金管局總裁余偉文覺得香港人打針接種疫苗嘅比率偏低，擔心香港競爭力降低，左丁山綜合各方面報導，發覺余總裁主要有兩個理由：

（一）英國接種率係34.1%，美國35.2%，新加坡19.4%，香港8.3%，在四大國際金融中心紐倫港新之中，香港遠遠落後。

（二）紐倫港新恢復正常往來嘅話，疫苗接種率成為主要考慮因素；金融界職員如因香港沒能納入「旅行氣泡」，難自由出出入入香港嘅話，金融界可能會將市場業務遷往其他城市。

余總裁嘅憂慮，冇話唔啱，但金管局無權干涉特區政府之疫苗政策，在這方面，余總裁係人微言輕，佢不妨向上司陳茂波司長反映吓：特區政府點解無辦法谷針，點解市民對接種疫苗，興致冷淡。呢樣就真係深層次咯，政府即使推出ABCD餐嚟吸引餐飲界職員打針，但幾乎全部冷淡應對……左丁山到過不少食肆，間間都話只有興趣做B區（四人一枱，十點收工），費事煩，只有做宴會廳者例外。食肆老闆怕劃分四區夠麻煩，可以理解，但點解食肆職員不踴躍打針……幾難解釋！左丁山到過一間老字號，侍應話全部夥計一百人，只有七個打咗針，其中一個係佢自己。左丁山問：「點解你肯身先士卒？」侍應說：「我常常招呼富豪L，佢話如果我唔打針就唔好行近佢！」哦，明白啦，富豪L畀貼士係好疏爽嘅，原來要有「誘因」才可能「谷針」，特區政府提供甚麼誘因呢？似乎唔見有，ABCD係笑話，去新加坡旅行？冇幾多人有興趣。

其實余總裁除咗接種疫苗比率低之外，佢不妨諗下一連串問題：國安法之勾結外國勢力條文，收緊新聞自由（打壓香港電台蔡玉玲、利君雅為代表），收緊進出境條例（見劉進圖明報專欄：限制來港隨時可變限制離港，5月4日），中產大學程度人才傾向移民，令人才流失；香港體制日益內地化。

以上各種因素，都會令外資金融機構地區總部遷離香港，新加坡最得益。如果香港制度完善到上海模樣，外資不如搬去上海算啦，更加接近市場㖭！如此這般問題多多，金管局內研究人員不少，個個係精英，佢地有冇暢所欲言，本着自由思想，向余總裁提供研究結論呢？還是金管局之內部研究亦要完善化呀？如要香港金融中心競爭力下跌，只係歸咎香港人接種疫苗不力，腦筋懶惰一啲喎！