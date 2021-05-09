香港街頭，一個男孩要拉屎，他娘馬上叫他脫掉褲子，當街解決，事後還讓男孩翹起屁股給她擦乾淨。事情被途人拍下，送上網去，網民怒罵，但很有分寸，都沒怪那男孩，集中火力罵他娘的德行。

孩子的事其實都是父母的事，小孩子失禮丟人，說白了，都是父母家教的結果。孩子走出來有沒有人樣，便知父母是何等貨色。若是失禮丟人，孩子是第一個受害者，責任都要父母去負。這跟有錢沒錢無關係，大把有錢低端人口，他們的孩子便也沒有貴氣，專門丟人現眼。這種事情，也要學學趙婷唸《三字經》了：「養不教，父之過。」教不出像樣兒女的父母，大把機會獲贈「三字經」。

網上的新聞常跟隨一些「相關內容」，便是可以讀到內容類似者。上述那段男孩當街出恭新聞看完，跟着供應的「相關內容」中有一段就十分有趣，簡直天淵之別。話說一對父母帶年幼女兒用公廁，幫她清潔好之後隨手沖廁。女兒突然大哭：「大便沒有了！大便沒有了！」原來她平時大便之後都自己沖廁，每次沖廁之前都會對着那堆「大便朋友」道別，這一次來不及道別就給爸爸沖走，自然悲從中來，哭得收不住聲。女孩媽媽說當時真是手足無措，怎麼勸都沒有用，有一刻，她覺得丈夫幾乎想自己拉一泡還給女兒，讓她去沖。

這段新聞充滿童稚真情，看得眼淚都笑出來。同樣是帶着孩子在外如廁，兩樁事情前者穢後者樂，中和之下，前途還是光明的，社會還是有希望的。