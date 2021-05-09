蔡瀾先生閱人無數，星期天在專欄大談任職邵氏時期接待過的海外嘉賓，其中包括影評人出身的美國導演彼得波丹諾維奇。年輕觀眾可能不知道此君是何方神聖──也難怪，波導最後一部在香港公映的電影雖然得到《風月笑膠人》這麼趣怪的譯名，票房評論卻雙雙失利，廣受歡迎的《瘋狂飛車大鬧唐人街》和《大老千與小鬼頭》已經幾乎是半世紀前的事，那單轟動荷里活的《花花公子》兔女郎兇殺案，專攻本地娛樂八卦的白露眉又無暇旁及，少年的你一頭霧水情有可原。蔡先生對他印象欠佳，狠批「言語無趣又自大」，是耶非耶我不敢插嘴，但盛讚他太太茜貝兒雪花是大美人，倒不得不提出抗議──別誤會，並非指她沒資格和我們的林青霞平起平坐，而是她和波導不曾正式結婚。大概因為基佬在世界大部份國家不能像直男直女一樣有結婚權利，日積月累育成討厭的潔癖，對名份看得特別重，陪飯那位究竟是老婆抑或女友，絕對不容混淆。

心水清的讀者或者會說，蔡先生大人大量，妙筆揮灑自如，不屑分得那麼細，你看同一篇文章寫名字通譯丹尼基的老牌諧星，不也若無其事宣佈他坐擁男太太嗎？「當年喜劇演員丹尼·凱Danny Kaye也來了，帶着的是他的『太太』，一個肥胖的中年男人」，可見先生眼中一紙婚書等同廢物，觀念超然於法定枷鎖之上。丹尼基縱使家有賢妻，搞基傳聞甚囂塵上，完全不是蔡先生說的「沒有看到，真不會相信他是個同性戀者」，有個比我更熱衷踢人入會的基稿匠，還言之鑿鑿指羅蘭士奧利花和他有十年地下伴侶關係哩。