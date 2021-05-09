看到一段視頻：中國大陸河北邯鄲的五指山景區，近日為吸引五一黃金假期觀光客，推出全新互動活動。

找來一名男性工作人員，扮演被壓在五指山下五百年的孫悟空，他鑽進一座假山的洞內，僅露出上半身，大鬧天宮之後，齊天大聖受壓制，動彈不得。等不到放出生天的唐三藏，反而吸引不少遊客打卡，還熱情「餵食」，多是已剝好皮的香蕉，他拒絕不了，只好一口接一口狂吃，好撐，實在受不了瘋狂餵食，搖手示意吃不下，求饒：別再餵了，撐死了……

工作期間趴在山洞，還吃到變成豬八戒？孫悟空多無奈，崩潰了！躺着賺趴着賺吃到吐？旁人看到笑翻了——但這是一個悲劇。

香港人怎會笑得出？

佛祖高壓下，空有一身好本領，上天入地筋斗雲金箍棒金睛火眼七十二變……自由奔放的美猴王難以施展，只能耗着、耗着……

自生自滅？不，四下都有加速師，一如強餵香蕉的遊客，為了自己歡快也有分享利益，打卡廣傳驕其鄉里，那些「餵食者」，多是貌寢、陰毒、腫脹，眼神尤其險惡，居心叵測，就愛看你齊天大聖淪落受罪，別說餵剝皮蕉，餵你吃屎也得吃，跑得了嗎？

世上有一種「餓」，是人人強餵讓你強受的「飽」，直到撐死，餵者功德圓滿，完美謀殺孫悟空。

Btw，邯鄲？「邯鄲學步」比喻強行模仿，非但學不到人家步法，反倒失去自己變成爬着行，比「東施效顰」更生搬硬套。這是一個饒有深意的成語。