香港特首林鄭在出席香港駐Sydney經濟貿易辦事處舉辦的網上研討會時，被問及有外媒報道不少港人移民一事，她笑言：「所有離開的都是逃犯，我們不在乎。」澳媒《SBS》報道後，媒體爭相轉載或引用。特首辦此後主動聯絡《852郵報》，指林鄭提及的逃犯（fugitives）是指在香港干犯罪行者，而非因其他原因離開香港的人。

哈哈！一個地區行政長官，對傳媒說幾句話還需要事後找特首辦出面解釋、澄清，也夠有意思的。不過特首辦並未解釋林鄭為甚麼要「笑言」。有沒有人發現，林鄭很喜歡笑？尤其在許多不適合笑的場合，莫名其妙地笑？比如追授英勇獎章給因公殉職的消防員，因當事人已經殉職，無法領獎，領獎者是死者的遺屬。林鄭可以笑到四萬咁口，在鏡頭前跟遺屬合照。是生性涼薄還是無法面部肌肉失控？有去做過檢查嗎？

一個地方，爆發的是大規模的移民潮，如果這些都是想逃避法律制裁的逃犯，那麼身為特首，該告訴外媒，香港為甚麼突然出現這麼多逃犯，他們為甚麼會成為犯人？在她治下，香港出現這麼多犯人她怎麼笑得出來？甚麼叫做「我們不在乎」？這個「我們」是指誰？除了她還包括甚麼人？她老公嗎？

從反送中運動開始，快兩年了，昔日的亞洲金融中心經濟下滑、失業率高企、外企紛紛撤離，租金陷入2016年以來最低位，最高跌幅達四分一。這些數據證明了犯罪者多得能拉低租金嗎？虧她笑得出來。

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