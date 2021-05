要不是蔡瀾揭秘,還真不知道七十年代邵氏影城有那麼多海外嘉賓光臨,更想不到在自己地頭閃閃縮縮的丹尼基,去遠東旅行會毫不避忌帶個男性「老婆」把臂同遊,可能欺負落後的亞洲人沒有見過世面吧,目測兩個鬼佬卿卿我我互相扶持也不疑有他。唉,他太天真了,香港不但早有一位媽姐打扮招搖過市的馬光喜,為普羅大眾提供易服的初級教育,我記得創刊不久的《明報周刊》也登過專題報導,細數斷袖分桃的荷里活明星,雖然帶着有色眼鏡,尚未接受同志運動洗禮的小青年如獲至寶,剪下來籌備參觀比華利山的另類路線圖。那個黑暗的中古時代,根本沒有正確性別政治意識,契弟和變態之間劃上堅定的等號,難得蔡先生念舊,幾十年後提起仍然保持陣陣古風,沒有遭矯枉過正的潮流污染——招呼完同樣搞基疑雲纏身的笑匠,落落大方宣佈「另一個喜劇演員“不文山”Benny Hill就正常得多」 ,絕不擔心言下有詆毀同志「不正常」之嫌。

與不文山和丹尼基同一品種的諧星,我最熟悉Carry On《嬉春》系列鐵腳Kenneth Williams,也是將扭扭擰擰進行到底,銀幕上乸到出汁,終身不回應是否同性戀者質疑。先父對胡鬧片情有獨鍾,率領全家熱烈捧場,梁醒波鄧寄塵謝利路易士甸馬田多多益善,高峰期的《嬉春》當年我應該全部看過。細路仔唔識世界,不察覺片名暗藏和基佬眉來眼去的雙關語,懂事後見到Carry On Camping和Carry On Cruising不禁莞爾,最妙是Carry On Dick香港譯《大賊嬉春》,笑到肚痛。