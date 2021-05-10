說到八十年代影視界由三個女性話事人來開創，有好事者提醒：這三人之外，還有一個方逸華小姐。

「方小姐」當然也是女強人，但屬於財政管理層面，不是創造開拓型。在影視這個行業，創造開拓靠膽識，但有如野馬，有時脫了繮，老闆的資本好像倒水，就要有一個很厲害的角色來把關。這個人適逢其會，邵逸夫選中了一個女人。

因此香港影視黃金時代的女權主義，在周梁、MY、YT之外，確實又有方小姐的第四人。三足鼎立之外，還組得成四人麻將。但是方小姐那一科不同，而且忠誠於邵逸夫，這一角在行政管理層面，比另外那三方有更大的內在震懾力，但此一權力對於創業，是好是壞，在那個行業裏有定論。

然而創作自由，確實又不等同任你花錢。荷里活電影「亂世佳人」近百年前早有先例，而悍如占士金馬倫拍鐵達尼號，也一樣在花錢這件事上觸了礁。因此，正確地說：世上並無絕對的創作自由，成本就是創作自由的最大限制，除了法律，也應該是唯一的限制。

在資本和法律之外，任何政治理由來限制創作自由者，或將政治審查以行政權力化為某一法律條文而限制創作自由者，都是垃圾般的藉口。

用資本限制創作自由，是老闆和創作人之間的事。以法律限制創作自由，是一個民選的政府與創作人之間的事。若再有紛爭，交獨立的司法解決。其他對創作自由的一切限制，再無第三權力。

所謂「自由不是絕對」，從來沒有異議。只是魔鬼在細節裏。不注重細節，只聽見簡單的一句口號就當做金句的，屬於缺乏思維能力的低端人口的小腦集體條件反射。世界上某些民族，只需看看其歷史，最缺乏邏輯思考能力而思維粗枝大葉者，其社會必定口號發達、標語遍地。與民主自由，時間早就證實了無緣。

這種社會，由於文明基礎薄弱，一旦加上西方傳來的價值觀，例如女強人、女性主義什麼的，也模仿着，以為用自己的「選舉」方式「選」出一個女特首，一時集體出現「參考西方先例」、與「西方」同步進入現代文明的虛無幻覺。但很快就集體失望。今日的女特首慘遭到當初也有份「選」她的許多親中藍營之人詛咒，彷彿三年前拍手歡迎的那種祝福，沒有發生過。

而「女性主義」在中國人之中，由秋瑾開始，到江青觸礁，「女性能頂半邊天」的口號之下，強制生育又殺掉了兩億女嬰。而殖民地香港卻因自由而造就了一個女性主管的影視黃金時代，到了特區，這一科卻又像一隻洩氣的氣球，倒才是令旁觀者發笑的一連串學術看點。