竹篙灣隔離營至少有16個人食物中毒，懷疑是吃了粟米汁撈長通粉出事。相片中，那盒粟米汁泛着綿密的氣泡，很明顯正在發酵中。別說吃了會食物中毒，望着都可能中毒。

林鄭一家肯把這盒東西吃下肚去嗎？讓納稅人吃這個？也太侮辱人了。

說說加拿大的隔離餐。朋友的朋友屬密切接觸者，被送入Calgary政府指定的隔離營：非常好的商務酒店，高牀軟枕不在話下，空間大，還有WiFi。隔離飯由酒店廚房炮製，每餐即煮即送，不但新鮮，還有溫度。我看了朋友轉來的食物相片，有Pizza、白汁花椰菜、漢堡扒、沙律、漢堡包、薯條、墨西哥捲餅、雞肉及豬肉串燒……我寫着這篇文章的時候，朋友又轉來隔離營新鮮滾熱辣的晚餐：兩人餐，一份是煎三文魚、白汁通粉。另一份是燒豬肋排、沙律、薯茸。煎三文魚還體貼地配上四分一個新鮮檸檬，供擠汁用。有魚有肉有蔬菜有碳水化合物，啊對了！還有餐後甜品朱古力夾心蛋糕。飲品是可樂、橙汁。食物雖然裝在外賣盒中，但酒店提供白瓷餐盤及金屬刀叉，被隔離者可以把食物轉放到餐盤上，如果自備紅白酒和蠟燭的話，可以和家人來一個頗似樣的燭光晚餐。苦中取樂。

有香港的朋友問，這樣的餐點，收費如何？答案是政府全包。同樣是繳稅，繳給這樣的左膠政府，跟繳給自肥但不當納稅人是人的香港政府，你無話可說吧？

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