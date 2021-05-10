香港選舉制度丕變，港人二零一九年區議會選舉爭相投票的熱情，驟然冷卻，冷得連鄭月娥政府都有預感，一面說「不是擔心投票率低」，一面立法禁止「扇惑他人投白票或不投票」。其實這樣的選舉，不如廢除，原因有三。

第一，根據新的「香港特色選舉」，候選人首先要獲中共中央信任，即當局選之，港人舉手贊成之。既然如此，為什麼要多此一舉？

第二，籌辦一場他們選我們舉，簡直徒耗人力物力。查選舉事務處二零二一至二二年度開支預算，是二十四億九千二百五十萬元。而據鄭政府擬定的《二零二零年立法會換屆選舉實務安排及宣傳計劃》，選舉須「招募及培訓約三萬一千名工作人員」，負責投票站工作、點票等等。然則每四、五年就要辦三場多此一舉，舉行政長官，舉立法會議員，舉區議員，勞民傷財，所為何事？

第三，立法會議員任期四年，其間每人薪水及津貼共一千八百三十萬元，下一屆議員更將由七十人增至九十。區議員薪水及津貼少一點，但人數更多。加上行政費用，每屆立法會、區議會花費公帑當以百億港元計，而其未來責任只在擁護及通過新香港政府的決策，此外伴食而已。選之是徒勞，舉之也是徒勞。

總之，廢了選舉，廢了立法會與區議會，一切交中共中央委任的行政長官，就偉大了。省下來的公帑，還與小民，還可買點民心。