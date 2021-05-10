詩人戴天於多倫多病逝，享年八十六歲。我無緣識荊，但近年結交的朋友，幾乎都是戴天的好友或學生，聽他們談香江文壇舊事，不禁悠然神往。

戴天原名戴成義，生於廣東，小時移居毛里裘斯。五七年考入台大外文系，老師有夏濟安，同學是白先勇、王文興、李歐梵等。五九年夏濟安赴美，所辦的《文學雜誌》要停刊，班上同學就繼承老師，合辦《現代文學》，戴天也是編委會成員。

戴天與香港結緣，始於畢業後來港任教中學（友人L當年的英文老師正是戴天）。六七年戴天赴美，參加愛荷華大學「國際寫作計劃」。回港後辦「詩作坊」，任今日世界出版社編輯，七十年代創立「文化·生活出版社」，九十年代任《信報財經月刊》總編輯，晚年移居加拿大。

我雖不認識戴天，但朋友憶舊常提及他，有時聽得多了，幾乎有認識戴先生的錯覺。L說七十年代常隨戴天跟宋淇吃飯——戴天老師夏濟安是宋淇的好友，夏創辦《文學雜誌》，也是宋、夏在香港一起構思的——席間宋、戴暢談文學翻譯，使他眼界大開。

L說戴天非常豪爽，上次返港，出入酒店給門僮小費，一出手就是「紅衫魚」，L有次忍不住勸阻，出手把紅衫魚塞回老師的錢包，提醒他「唔使畀咁多㗎」，但戴天一手推開他，說「你咪理我啦」，又把紅衫魚掏出來。像戴先生這樣的人物，二〇〇九的事肯定對他打擊甚大。

七十年代，戴天在宋淇穿針引線下，為張愛玲出版《張看》，跟張有不少書信往來。誰知到了二〇〇九年，一封開首寫着「戴天先生」，僅七十五字的祖師奶奶親筆信，居然流出拍賣市場，售得五萬四千港元，媒體也爭相報道。

戴天的朋友聞訊，致電詢問是否有經濟困難，令他非常無奈。有兩位戴天的好友告訴我，張愛玲的信是被某「朋友」半偷半借取走的。戴天跟兩人都提及同一個男作家的名字，但我無法查證，這裏只能闕疑。

劉天賜也是戴天的學生，說戴天教史地，竟大談法國新浪潮電影和存在主義，令他聽得「神魂顛倒」——這樣的老師，這樣的課堂，今天香港已不可能存在了。